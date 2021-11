Cote d'Ivoire: Production des Cni - Le Dg de l'Oneci, Sitionni Gnenin Kafana s'assure du bon fonctionnement du système

Le directeur général de l'Office national de l'état civil et l'identification (Oneci), Sitionni Gnenin Kafana veut être certain du bon déroulement de la chaîne de production des Cartes nationales d'identité (Cni). Le 5 novembre dernier, il a effectué une visite au siège de Semlex, la structure en charge de l'élaboration de ces pièces, sis à Grand-Bassam.

Sur place, il a été accueilli par Stanislas Lepage, directeur général de Semlex, avec qui il a échangé sur le fonctionnement, le stockage et la qualité des pièces. En présence d'une dizaine de travailleurs, Moussa Kongo, responsable de la validation, a expliqué le dispositif mis en place.

« Au départ, la machine avait été paramétrée pour produire au moins cinquante mille cartes nationales d'identité par jour. Avec les investissements réalisés en vue de répondre aux besoins de plus en plus croissants des pétitionnaires en Cni, cette capacité est montée en puissance et peut aller jusqu'à 70 mille cartes par jour », a-t-il indiqué.

Une fois la Cni imprimée, poursuit le responsable de la validation, elle passe chez le contrôleur qualité qui vérifie si elle est aux normes. Il s'agit notamment de s'assurer qu'on peut lire les informations contenues dans la puce électronique de la carte et si celles-ci ont été gravées normalement.

Dès l'instant où ce contrôle est effectué, dit-il, les cartes sont acheminées dans l'espace de stockage pour paquetage et scellage afin d'être expédiées. « C'est à cette étape qu'interviennent l'étiquetage, le colisage et l'enlèvement par les services de l'Oneci qui acheminent les colis dans les différents lieux de distribution, après la répartition par zone, par région et par département », précise Moussa Kongo.

Après cette explication, Sitionni Gnenin Kafana, directeur général de l'Oneci, a appelé les populations à se rendre dans les centres, au plus tard le 15 novembre, en vue d'espérer recevoir leur carte au plus tard le 31 décembre. Au-delà de cette date, la Cni produite en 2009 n'est plus valide.

Quant à ceux qui n'ont pas encore retiré leur Cni, ils sont invités à le faire dans le centre indiqué par sms ou appel téléphonique, ou en se rendant sur la plateforme dédiée à la vérification du statut de la demande.

Le directeur général indique, par la suite, que l'Oneci a déployé toute sa batterie de mesures et de dispositifs afin de contenir les quelques millions d'Ivoiriens qui traînent encore le pas. Rappelons que depuis le début de l'opération d'enrôlement, ce sont près de 3,5 millions de pétitionnaires qui ont été enrôlés, plus de 2,2 millions de Cni produites dont 1,7 million retirées.