Cote d'Ivoire: Recherche scientifique - La valorisation des résultats au cœur d'un atelier

Du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers sa direction de la valorisation et de l'innovation, organise un atelier de réorientation des journées de la promotion des résultats de la recherche, des inventions et des innovations à Jacqueville.

Pour le Directeur de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, Pr. Arsène Kobéa, la tenue de ces assises, s'inscrivent dans la vision qu'a le ministre Adama Diawara pour son département ministériel.

« Cela se constate par la nouvelle organisation de notre système de recherche décliné dans le budget-programme de notre sous-secteur et qui certes sont mis en œuvre dans les centres de recherche, mais également dans les centres d'excellence qui représentent une solution intégrée, économique et efficace, visant à renforcer l'offre de services de recherche et de développement et d'innovation », a-t-il dit.

A l'en croire, la Côte d'Ivoire bien qu'affichant un budget de recherche autour de 0, 35% du Pib, elle ambitionne avec l'aide des bailleurs de Fonds de rejoindre les pays dits émergents comme le Brésil, la Chine, le Japon, la Corée du Sud.

Ces pays ont intégré l'économie mondiale parce qu'ils ont fait de la recherche, de l'innovation technologique et de la maitrise du transfert de technologie une priorité. Il a souhaité «des travaux fructueux dans une ambiance conviviale » aux participants et dit « attendre des résolutions fortes pour la valorisation des résultats de la recherche» en Côte d'Ivoire.

L'objet de cet atelier est d'organiser une recherche scientifique d'excellence et des innovations de qualités capables de soutenir les secteurs clés du développement tel que le plan national de développement (Pnd) de la Côte d'Ivoire.

Au tour du thème principal « Quelle plateforme pour une valorisation efficiente des résultats de la recherche, des inventions et des innovations », cinquante participants au nombre desquels, des représentants du ministère, de la promotion de la Jeunesse de l'Insertion professionnelle et du service civique, de l'Industrie et de l'Agriculture, des représentants des Universités et Centres de recherche, des bailleurs de fonds nationaux et bien d'autres.