Cote d'Ivoire: Conseil régional du Cavally - Anne Ouloto dresse un bilan positif à mi-parcours de son mandat

Marquer une pause pour interroger le parcours et dessiner les contours de l'avenir. Après trois années de gestion du conseil régional du Cavally, l'unique femme présidente de région, Anne Désirée Ouloto, a dressé hier son bilan à mi-parcours de son mandat.

La cérémonie de présentation de la cartographie des actions menées en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations de la région et surtout du retour de la paix et de la cohésion sociale suite à la décennie de crise en Côte d'Ivoire s'est voulue grandiose avec un parterre de personnalités, notamment le président du Sénat, Ahoussou Jeannot, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Aouélé Eugène, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo et Yao Patricia Sylvie, les femmes ministres, le représentant de la grande chancelière, le Pr Yacouba Konaté, des ambassadeurs ainsi que des partenaires techniques du conseil régional.

Devant ce beau monde, la ministre de la Fonction publique a expliqué le sens de son initiative. «Nous avons soumis à l'entame de notre mandat en 2018 un projet à nos parents. Trois ans après, n'est-il pas ce projet n'est-il pas devenu un brouillon qui nécessite un diagnostic inclusif et des centaines de nouveaux projets ? C'est pourquoi, sous le regard bienveillant de nos parents du Cavally, ce bilan à miparcours s'impose comme un devoir de recevabilité que justifie le contexte de la prise de fonction d'une femme dans le pays Wê en général et dans le Cavally en particulier », a-t-elle justifié, avant d'égrener le long chapelet des investissements dans le secteur de l'éduction nationale avec la construction de plusieurs collèges de proximité, des cantines scolaires, des logements d'enseignants ; de la santé avec la construction de centres de santé dans tous les chefs lieux de sous-préfecture et gros villages et des ambulances offertes, dans le secteur de l'adduction en eau potable avec la construction de château d'eau et la réhabilitation des pompes villageoises.

«Le passage en revue des attentes des populations et leur mise en œuvre avec les axes stratégiques du PND 2016-2021 nous a permis d'adapter notre programme triennal 2019-2021. Je voudrais rendre hommage à toutes les parties prenantes qui nous ont appuyés dans notre action (... ) Les acquis sont nombreux », s'est-elle réjouie. Toute en estimant que son rêve pour une région du Cavally développée et prospère est encore plus grand.

C'est pourquoi, elle a invité les populations à retenir des enjeux du bilan à mi-parcours la nécessité impérieuse de fournir ensemble plus d'efforts pour la paix et le bienêtre. Prenant la parole tour à tour, la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé, le président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire (ADDR), Aka Aouélé et le président du Sénat Jeannot Ahoussou ont salué une combattante de la paix et du développement. Qui, selon eux, a su par son leadership restaurer la paix et la cohésion pour permettre à sa région de se remettre résolument sur les rails du développement et de la prospérité. «Le Cavally peut et doit rebondir. Merci Anne pour tes efforts », ont-ils remercié