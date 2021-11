Algérie: Tebboune - La communauté nationale et la diplomatie économique revêtent une importance majeure

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent lundi sur l'importance stratégique majeure de la communauté nationale établie à l'étranger et de la diplomatie économique, appelant le corps diplomatique à leur accorder un intérêt particulier.

A l'ouverture de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes au Palais des Nations, à club des pins (Alger), le président de la République a exhorté le corps diplomatique à "développer les méthodes et les moyens pour une concrétisation, véritable et pratique, de l'intérêt particulier que j'accorde, personnellement, à ce sujet (communauté nationale à l'étranger)".

"Vous n'êtes pas seulement appelés à prendre en charge les préoccupations de notre communauté, mais de renforcer ses liens avec la patrie en sus de l'implication de ses membres au processus du développement socio-économique de notre pays et aux efforts visant la consolidation de la place et du poids de l'Algérie sur la scène internationale", a-t-il ajouté.

Selon le président de la République, "il est impératif donc de mettre en place des cadres et des mécanismes idoines pour gérer cette opération et permettre aux membres de notre diaspora aux talents avérés d'apporter leurs contributions".

"Vous devez communiquer avec la communauté en mettant à leur disposition des numéros verts outre l'ouverture de canaux de communication directs ou électroniques", insiste le Chef de l'Etat.

Quant à la diplomatie économique, M. Tebboune a rappelé que "nos diplomates sont désormais invités à se positionner à l'avant garde des efforts nationaux visant le renforcement de l'attractivité de l'Algérie

vis-à-vis des sociétés étrangères ainsi que le soutien aux entreprises nationales en vue d'accéder aux marchés internationaux, et ce, à travers l'étude des types de marché et la consommation en plus de la définition des opportunités disponibles, pour les produits algériens".

"Je voudrais souligner la nécessité pour l'action diplomatique d'être un prolongement voire un levier des efforts de l'Etat dans tous les domaines. Ainsi, êtes-vous invités à vous référer à l'agenda national dans le cadre de vos activités quotidiennes, l'intérêt suprême de la patrie, sa réputation et sa place ainsi que la dignité de nos citoyens à l'étranger devant être placés au-dessus de toute autre considération", ajoute le chef de l'Etat.

Par ailleurs, M. Tebboune a salué le rôle de la diplomatie "qui a contribué décisivement, d'abord, durant la libération nationale aux côtés de l'Armée de libération nationale (ALN), puis, au lendemain de l'indépendance, à l'édification de l'Etat et l'aplanissement de moult difficultés et défis".

"Il vous incombe, vous femmes et hommes de la diplomatie, une grande responsabilité pour maintenir vivace ce patrimoine historique sacré, afin de renforcer le rôle de la diplomatie algérienne dans la défense des intérêts suprêmes de la nation, la préservation de sa sécurité nationale et la souveraineté de ses décisions, et l'édification de l'Algérie nouvelle qui demeure, aux yeux du peuple algérien, une aspiration civilisationnelle", poursuite le Président de la République.

Et d'ajouter que "l'ordre mondial a connu, tout récemment, des bouleversements inédits engendrés par une série de facteurs et de phénomènes, notamment après l'émergence de plusieurs nouveaux acteurs. Une situation qui requiert une opération d'adaptation continue des missions de la diplomatie algérienne et de ses domaines de déploiement, et ce dans le cadre du respect des principes et des valeurs constantes de notre politique extérieure", souligne M. Tebboune dans son allocution.

"Sur le plan international, il demeure nécessaire de prendre des mesures proactives en vue de consacrer le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur influent susceptible de contribuer sérieusement à faire face aux défis internationaux en proposant des idées et des initiatives de nature à consolider l'action multilatérale", explique le chef de