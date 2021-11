Algérie: La diplomatie algérienne appelée à redoubler d'efforts pour s'adapter aux objectifs de la politique de refonte nationale

Alger — La diplomatie algérienne est appelée à "redoubler d'efforts en vue de s'adapter aux objectifs stratégiques de la politique de refonte nationale" que le Président de la République s'est engagé à concrétiser dans le cadre du processus d'édification de l'Algérie nouvelle, a indiqué lundi le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

"La politique extérieure de l'Etat étant un prolongement naturel de sa politique intérieure qui la sous-tend et qu'elle promeut dans les fora internationaux, notre diplomatie est appelée aujourd'hui à redoubler d'efforts et à œuvrer à s'adapter aux objectifs stratégiques de la politique de refonte nationale que le président de la République s'est engagé à concrétiser dans le cadre de son processus d'édification de l'Algérie nouvelle", a indiqué le ministre dans son allocution à l'ouverture de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes tenue au Palais des Nations au Club des Pins (Alger).

Cette démarche se concrétise à travers "une coordination étroite et efficace avec l'ensemble des services et des structures de l'Etat dans ses activités liées aux actions extérieures ainsi qu'à travers "l'ouverture" aux opérateurs économiques dans les secteurs public et privé, les intérêts de l'Algérie étant imbriqués et indivisibles", a-t-il souligné.

"Cette Conférence qui se tient suite à un mouvement inédit au sein de notre corps diplomatique à la faveur des décisions prises récemment par le Président de la République, où près de 80 chefs de missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ont été nommés, outre la création de sept postes d'envoyés spéciaux chargés de l'action internationale de l'Algérie, intervient conformément aux axes reflétant les intérêts et priorités de l'Algérie en cette conjoncture", a-t-il dit.

Le ministre, s'est dit convaincu que cette opération globale "contribuera largement à la nouvelle dynamique insufflée à l'action diplomatique, compte tenu des facteurs professionnels consacrant la volonté du Président de la République de renouveler et de rajeunir le secteur et promouvoir la représentation de la femme, tout en mobilisant l'expérience de nombre de cadres via une approche intégrée visant la consolidation de notre diplomatie en termes d'interactivité et d'influence sur tous les plans, de manière a servir les intérêts suprêmes de la Patrie".

"Je souhaiterai que cette rencontre soit sanctionnée par des résultats palpables, notamment en ce qui concerne la modification et l'actualisation des moyens, méthodes et outils de la diplomatie algérienne, en consécration de l'objectif suprême consistant en la préservation de la souveraineté nationale", conclut M. Lamamra.