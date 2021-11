Afrique: Tanzanie-RDC - Les Léopards affichent complet ce mardi à Dar es Salaam

C'est depuis samedi qu'ils ont commencé à arriver, et ils seront au grand complet ce mardi, à Dar-es Salem, avec l'arrivée d'un tout dernier lot composé de 13 joueurs. A la tête, le capitaine de l'équipe, Marcel Tisserand qui, en dépit de sa blessure, vient non pas pour jouer, mais pour encourager et motiver ses coéquipiers d'aller chercher la victoire.

Les Léopards seront reçus par les Taïfa Stars de la Tanzanie, jeudi 11 novembre, au stade Benjamin Mapka, pour le compte de la 5ème journée Groupe J des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Outre Marcel Tisserand, le reste de joueurs qui sont attendus dans la capitale tanzanienne ce mardi sont : Luyindama Christian, Moutoussamy Samuel, Muleka Kyanvubu Jackson, Bastien Binda Samuel, Ngonda Muzinga Glody, Mbemba Mangulu Chancel, Masuaku Kawela Arthur, Mbokani Bezua Dieumerci, Kebano Neeskens, Mukoko Amale Dieumerci, Ngoma Luamba Fabrice et Muzungu Lokombe Chadrack. Ils fouleront le sol tanzanien à 12h25, heure locale. Ils seront précédés par Kayembe Edo qui va atterrir mardi à 4h 30', ensemble avec les internationaux du Maroc : Ngoma Fabrice, Mukoko Amale et Muzungu Chadrack.

Ils trouveront sur place, Lomboto Hervé qui est arrivé depuis samedi, Djuma Shabani Wadol et Malango Ngita Ben qui, eux, sont arrivés dimanche. Et aussi, les arrivés de lundi, qui sont : Idumba Fasika Nathan, Kiassumbua Joël, Mpasi Nzau Lionel, Nsakala Mayele Fabrice, Bolasie Yala Yannick,

Akolo Ababa Chadrack, Ngandu Kayamba Joël, Kakuta Gaël et Bakambu Cédric.

Ces derniers, 12 au total, se sont entraînés lundi 8 novembre 2021 au stade Uhuru à Dar-Es-Salaam, sous la supervision du sélectionneur Hector Cuper Raul. La séance essentiellement sur le physique a duré près d'une demi-heure.

Tous les douze Léopards se portent bien et sont concentrés pour le match, renseignent la direction de communication de la Fecofa.

Zola Arsène en renfort

Le défenseur TP Mazeme, Arsène Zola a été appelé d'urgence et rejoindra Dar-es Salam ce mardi pour palier à l'indisponibilité de Marcel Tisserand. Le capitaine des Léopards pourrait être aligné lors du dernier match contre le Bénin le dimanche 14 novembre 2021, s'il est récupéré par le staff médical.

C'est donc à 48 heures du coup d'envoi que le sélectionneur des Léopards sera en possession de ces joueurs. Le match contre la Tanzanie est plus que capital, d'autant plus que les Léopards n'auront droit qu'à seul résultat : la victoire. Une défaite, encore moins un match nul les éloigneront sans aucune autre forme de procès de la qualification pour les matches de barrages.

Pour le moment, c'est la Tanzanie et le Bénin, respectivement premier et deuxième au classement qui sont bien positionné pour l'unique place du Groupe J pour la suite et fin de cette campagne qualificative au Mondiale Qatar 2022.

EG

Linafoot : Sanga Balende gifle Renaissance du Congo à Kashala Bonzola 3-1

Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a surclassé le FC Renaissance du Congo 3-1, lundi, au stade Kashala Bonzola, pour le compte de la 13èmejournée, match avancé du 27ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Un match très e

ngagé pour les deux équipes qui ont émerveillé les amoureux du football congolais. Au coup d'envoi, c'est Renaissance du C

ongo qui a donné le ton, menaçant et inquiétant son adversaire, bilan : quatre corners en l'espace de 5minutes.

A la fin du premier quart d'heure, Sanga Balende se réalise et pose les deux pieds sur terre. Le jeu devient et alors équilibré avec des montées de part et d'autres. Alors que l'on s'acheminait vers une première mi-temps 0-0, sur une faute supposé de mains dans la surface de réparation, l'arbitre sans réfléchir accorde pénalty pour Sanga Balende. Alidor Walema (42ème) s'en charge et ouvre le score à la grande satisfaction du public circonstanciel des Sangs et Or. C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, Sanga Balende passera à la vitesse supérieure. Sur un bon travail de Butoto Kamana, Jerry Kambo (52ème), battra le portier de Renaissance du Congo pour le deuxième but, qui va obliger l'équipe de Bana Fibo de commencer à courir derrière la balle.

Dans son chemin de croix en cette deuxième période, Renaissance du Congo (73ème), encaissera un troisième but, une réalisation signée Omwele Zeke.

Et comme il ne fallait pas rentrer mains bredouilles à Kinshasa, Renaissance du Congo par le biais du jeune Mwamba (82ème), réussira à réduire le score pour le 3-1. Une belle victoire des Sang et Or, la deuxième de la série depuis le début de ce championnat, qui propulse l'équipe de 18èmeau 13ème place du classement avec 7 points en 4 matches joués. De son côté, Renaissance du Congo vient juste après, 14ème avec 6 points en 7 matches.

La prochaine sortie, Sanga Balende se déplacera à Bukavu, où Etoile du Kivu l'attend, le mercredi 10 novembre. Alors que Renaissance du Congo accueillera Saint Eloi Lupopo le dimanche 14 novembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.