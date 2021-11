Congo-Kinshasa: Kwilu - Le musée de Gungu complètement incendié

Des inciviques non autrement identifiés ont incendié le musée de Gungu situé dans le territoire du même nom a plus de 70 kilomètres de Kikwit.

Les faits se sont déroulés la nuit de jeudi 04 au vendredi 05 novembre 2021.

« C'est une grande perte pour le pays et l'Afrique et même le monde. Ce musée avait commencé depuis 1986. Il contenait plus de 25 000 pièces ou d'œuvres d'art. Tout cela a une valeur de 15 millions de dollars » déclare Aristote Kibala, initiateur et directeur du musée de Gungu.

« J'avais entendu un coup de Canon vers 1hoo du matin et j'ai négligé. Quelques temps après, j'ai aperçu un grand feu. Je suis allé vérifier de plus près et j'ai vu que c'est le musée qui était en train d'être brûlé. A ce stade là, ce n'était pas possible de sauver ne serait-ce qu'une pièce », témoigne-t-il.

Il affirme que c'est un bâtiment de 25 mètres sur 10 qui avait été construit en ,2008 grâce à l'appui financier de la Coopération Technique Belge (CTB) à la hauteur de 37.000 dollars.

« Je demande au gouvernement congolais, à l'UNESCO, au royaume de Belgique et aux USA de faire quelque chose et d'intervenir. C'est un patrimoine mondial qui est parti », ajoute Kibala.

« Les raisons exactes de cet acte ignoble ne sont pas encore connues. Mais, je sais que je suis combattu par plusieurs politiciens du pays », regrette,-t-il.

Contacté à ce sujet, Joachim Kusamba président de la société civile de Gungu, renseigne que parmi les œuvres d'art calcinés, il y en a qui date de 1890, de 1900 et de 1925.