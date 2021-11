Congo-Kinshasa: Signature d'un Protocole d'accord et lancement de la commission ministérielle /Kinshasa - les professionnels et administratifs de santé font appel au gouvernement

*Avec mission d'obtenir la signature du Ministre du Budget sur le Protocole d'accord, les professionnels et administratifs de santé étaient ce lundi 08 novembre 2021, devant l'immeuble intelligent pour faire pression sur le gouvernement, mais également le lancement des travaux de la commission interministérielle, comme conclut entre les deux parties, le gouvernement et l'intersyndical de santé.

«Nous sommes en grève, il s'est avéré qu'il y a eu une bonne évolution jusqu'à obtenir un Protocole d'accord. C'est-à-dire que, ce qui se trouve dans le document a été convenu entre le gouvernement et nous les syndicalistes. Chose bizarre, est que ce que nous nous sommes convenus, il fallait qu'il ait une signature, que le gouvernement refuse de signer. Mais pourquoi le gouvernement ne veut-il pas signer ce Protocole d'accord ? Le gouvernement doit signer ce que nous nous sommes dit. Voilà pourquoi, nous faisons cette marche. Vu que c'est déjà écrit, Il faut lancer la commission interministérielle qui doit commencer à travailler. Après cela, nous aurons à travailler ensemble avec le gouvernement pour qu'à la longue on ne puisse plus continuer à faire des grèves régulièrement et pourquoi le gouvernement refuse ; est-ce que c'est de l'escroquerie ou de la réalité ? Car le gouvernement a pris part à l'élaboration de ce document. S'il le signe, on pourra même lever la grève », a fait savoir Bicko Makubika, l'un des syndicalistes et manifestants approché par les fins limiers du quotidien La Prospérité.

Il y a lieu de rappeler que c'est depuis deux mois que les professionnels et administratifs de santé sont en grève. Cette grève est une pression faite au gouvernement pour obtenir l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Après la manifestation au niveau de l'INRB, le 2 août et au secrétariat général de la santé, ce lundi 8 novembre, ces manifestants étaient devant l'immeuble intelligent, dans la commune de la Gombe.