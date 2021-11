Congo-Kinshasa: Alexis Bahunga - «Le bateau de l'Union Sacrée chavire petit à petit»

Au cours d'un entretien avec la presse ce jeudi 4 novembre 2021 lors de son retour à Goma en provenance de Kinshasa où il a assisté aux consultations du parti politique Ensemble pour la République, Alexis Bahunga Malira, député provincial de son état, a fait savoir que le bateau de l'union sacrée est en train de chavirer petit à petit car la population ne se retrouve pas et il appartient à chaque allié de l'union sacrée de sauver sa peau par une prise de position.

«Sur invitation de notre autorité morale, nous nous sommes rendus à Kinshasa pour donner les points de vue des fils du Nord-Kivu sur la question de l'union sacrée qui ne bénéficient pas des avantages de cette union dont son parti politique fait partie et qu'il est très important de quitter le navire avant qu'il ne chavire afin de se sauver. Les consultations de notre leader Katumbi se poursuivent au niveau de Lubumbashi, toutes les coordinations provinciales seront consultées mais aussi toutes les couches de la population et à la fin dans un bref délai un communiqué sanctionnant le rapport final de ces consultations sera rendu public et notre position sera officielle», rapporte Alexis Bahunga.

«Je suis de ceux qui pensent que le bateau a un capitaine qui le conduit et à bord il y a des passagers, comme celui qui dirige le bateau ne semble pas avoir une direction fixe, il appartient à chaque passager de voir comment et par quel moyen il peut se sauver afin de ne pas avoir des conséquences et c'est le cas avec l'union sacrée où la population ne se retrouve presque pas. Tout ce qui se passe au Nord-Kivu où on tue les gens chaque jour et sur toute l'étendue du pays avec le taux de chômage qui augmente au lieu de diminuer, la misère, pas des routes et d'infrastructures, pas de respect des engagements bref les congolais est l'homme le plus misérable au monde et pour nous il faut changer les choses», a dit l'honorable Alexis Bahunga Malira.

Il précise cependant que grâce au plaidoyer des députes provinciaux auprès des élus nationaux, les élus du Nord-Kivu et de l'Ituri sont sortis d'une plénière à l'assemblée nationale pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de l'état de siège qui n'apporte pas des solutions à l'insécurité afin qu'avant toute éventuelle prorogation une grande évaluation soit faite.