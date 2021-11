Congo-Kinshasa: Nomination au poste de Manager Général du parti/FAC - Herman Mbuwa porte son choix sur Mathieu Luapanya

Dans sa déclaration n°03/21/FAC/PN/HMM du 8 novembre 2021 portant nomination du Manager Général au sein du parti Force d'Avenir du Congo (FAC), le Président National de cette formation politique, Herman Mbuwa Mbunzi a officiellement désigné Mathieu Luapanya aux fonctions de Manager Général. Homme à multiples casquettes, au parcours timbré de dévouement total à sa chère patrie, la RD. Congo, Me Mathieu Luapanya est aussi Avocat et encadreur des jeunes dans plusieurs disciplines et corporations.

Brève biographie

De son nom complet Mathieu Luapanya Mulungu Craig, il est né à Kinshasa un certain 05 mai 1990. Administratif et orateur, le désormais Manager Général du parti politique Force d'Avenir du Congo est un ancien activiste des Mouvements Citoyens (2015 -2019) et a plusieurs fois participé aux grands rendez-vous qui ont secoué la sphère sociopolitique congolaise de ces six dernières années.

Conciliant, cultivé, habile et travailleur, il est aussi juriste consultant dans plusieurs plateformes et réseaux de jeunes ayant en commun l'encadrement et l'autonomisation de la jeunesse ainsi que la promotion des Droits Humains.

Historique et vision de FAC

Ce parti politique a été créé depuis mars 2021 par Herman Mbuwa Mbunzi, Président National et en parallèle Directeur de Cabinet adjoint de la Conseillère du Chef de l'Etat en matière de la jeunesse et violences faites à la femme, Chantal Mulop.

En effet, la Force d'Avenir du Congo regroupe notamment, plusieurs jeunes issus des associations et mouvements sociopolitiques à travers la République Démocratique du Congo, épris de patriotisme et de changement des mentalités. Et étant en quête permanente de bonne gouvernance qu'ils considèrent comme socle de tout développement. Le souci étant de doter le pays des dirigeants-Hommes d'Etat, travailleurs et conscients de leurs responsabilités.

Dans sa nouvelle fonction, indique des sources proches de FAC, le nouveau Manager Général Me Mathieu Lupanya aura la lourde responsabilité de peaufiner et de canaliser les stratégies adéquates pour arriver à cette fin.

En tant qu'allié de l'Union pour la Nation Congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, la Force d'Avenir du Congo mène depuis plusieurs mois le combat de la vérité judiciaire afin que l'ancien Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat et allié de première de force dans l'accord du Cap pour le Changement, victime d'erreur judiciaire, soit totalement disculpé et acquitté de toutes les inculpations et jugements retenus à sa charge.