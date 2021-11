Congo-Kinshasa: Après la réussite de la 1ère édition /RDC - Kinshasa accueillera le championnat d'Afrique des ARTs martiaux modernes zone 4 au mois de décembre

Après la réussite de la 1ère édition du championnat du Congo des arts martiaux modernes organisée par la Fédération Congolaise des Combats Libres et arts martiaux modernes "FCCL", Me Rodrigue Masuama Ndangi, président de cette fédération a profité de cette occasion pour annoncer l'organisation du championnat d'Afrique des arts martiaux modernes zone 4, en République Démocratique du Congo.

Sauf imprévu, Rodrigue Ndangi a renseigné à la presse qu'au mois de décembre 2021, plus précisément le 18, sa fédération projette organiser le championnat d'Afrique des arts martiaux modernes Zone 4.

Voici comment se présente le classement de ce championnat: Kg K1 : Mbayo (RDC) vs un centrafricain dont l'identité n'a pas été déclinée ; 70 kg K1 : Kibiki Josué (RDC) vs un Cameroun dont l'identité n'a pas été dévoilée ; 72 Kg MMA : Mayoko (RDC) vs Mimbayi (RDC) ; 60 kg Shindokai Kan : Musanda (RDC) vs Mambenga (RDC); 77 Kg Shindokai Kan : Mambonge (RDC) vs Kiminu (RDC).

Rappelons que lors du championnat national disputé le vendredi 22 au samedi 23 octobre 2021 dernier dans la grande salle de l'école Don Bosco de Masina, les athlètes ci-après ont remporté chacun sa ceinture : En K-1 de 3 rounds x 3', Mbayo du Kongo Central a battu difficilement aux points Ikomba Nikens, Kibiki Josué a battu Masudi "Cyborg" ; En MMA 3 rounds x 3', Lunata Dieu Merci a surpris NzuziTaiwo par arrêt de l'arbitre au 2ème round. Mayoko Patrick du Kasaï a dominé Mimbay Christivie de l'Equateur par arrêt du médecin au 1er round. En Shindokai-kan 6 rounds x 3', Mambenga "Le Doux" a perdu face à Musanda Gédéon alias Deux couleurs par arrêt du médecin au 5ème round. Et Mambonge Trésor de la Mongala a surpris Nsiemi "Baygon" de Kinshasa aux points. Chez les juniors, en MMA 3 rounds x 2', Kabuya a battu Ndangi par arrêt de l'arbitre au 3ème round. Pour K-1, Embani a dominé Mbatika Joël et pour le shindokai-kan, Luzolo a battu Mambu.

Retenons que, c'était la toute première fois que la RDC organise cette compétition et cela, c'est après l'acquisition d'un équipement de qualité répondant aux standards internationaux. Au nom de la FCCL, Rodrigue Ndangi a félicité tous les participants à cette compétition, tout en appelant celles et ceux qui pratiquent les arts martiaux de venir chercher le titre avec les autres pour l'intérêt et l'honneur de la RDC.