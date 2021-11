Sahara Occidental: L'APLS mène de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines

- Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené lundi de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes, Aousserd et Bakari, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Selon le 361e communiqué relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), "les unités de l'Armée sahraouie ont bombardé intensivement lundi des positions et retranchements des forces d'occupation marocaines dans les zones d'Aâdim Oum Djeloud et de Kalb Echek (secteur d'Aousserd) et d'Oum Edken (secteur de Bakari).

Les bombardements menés par les unités de l'APLS ont également ciblé des positions des forces d'occupation dans les zones de Chidmia et de Rous Essebti dans le secteur de Mahbes, a ajouté le communiqué.

Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre les deux parties (Maroc et Front Polisario).