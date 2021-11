Afrique: Africa CDC - Le soutien des pays africains dans le domaine de la santé souligné

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et le chef de département des politiques et de la diplomatie sanitaire et la communication du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont convenu de renforcer les capacités de soutien de l'Algérie aux pays du continent dans le domaine de la santé, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans un communiqué.

En marge des travaux de "Algeria Investment Conference (AIC)" tenus les 6 et 7 novembre 2021 au Centre international des conférences (CIC), les deux parties ont évoqué la formation dans la gestion sanitaire "et le partage de l'expérience algérienne dans le domaine de la santé avec les autres Etats africains ainsi que les perspectives de création de l'Agence africaine des médicaments" instituée officiellement vendredi 5 novembre 2021, après que le quorum des Etats africains signataires ait été atteint, a précisé la même source.

Le chef de département des politiques et de la diplomatie sanitaire et de la communication au Africa CDC a proposé au ministre de la Santé que "l'Algérie se porte candidate pour abriter le siège de l'Agence africaine des médicaments" vu ses capacités et son capital scientifique mais également de placer cette dernière sous la tutelle du ministère de la Santé.

L'hôte de l'Algérie a visité l'institut Pasteur et l'Institut national de la santé publique.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présenté dimanche lors de cette Conférence la stratégie de riposte au Covid-19 en Algérie", renouvelant son appel aux citoyens à se faire vacciner.