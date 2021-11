Libye: Le pays s'imprègne de l'expérience de l'Algérie dans l'organisation des élections

Alger — Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni, a affirmé, lundi, que la Libye qui se trouve face au défi des élections présidentielle et parlementaires, s'imprègne de l'expérience de l'Algérie en matière d'organisation des élections et de gestion des Affaires de l'Etat, d'autant que la Libye s'apprête à organiser des échéances présidentielle et parlementaires.

La déclaration d'Al-Kouni intervient suite à l'audience que lui a accordée le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, dans le cadre de sa visite lundi à Alger en compagnie d'une délégation composée du Chef d'état-major libyen Mohamed Al-Haddad et de nombre d'officiers.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses consultations avec M. Boughali, le responsable libyen a déclaré : "Nous sommes revenus aujourd'hui en Algérie pour poursuivre nos rencontres ininterrompues, d'autant que nous nous apprêtons à organiser des élections dont les préparatifs ont été lancés aujourd'hui à travers l'ouverture des portes aux candidatures", ajoutant que les responsables libyens "s'imprègnent de l'expérience de l'Algérie en matière d'organisation des élections, de respect de leurs résultats et de gestion de l'Etat à travers des élites choisies par le peuple".

Rappelant que la Libye s'est engagée, après un long combat, dans une course électorale, M. Al-Kouni a exprimé son souhait que "ces échéances puissent permettre au pays de sortir de la crise qu'il a vécue des années durant et au citoyen libyen de choisir ses représentants au Parlement et un chef d'Etat pour la première fois et de manière directe par le peuple".

Par ailleurs, M. Al-Kouni a saisi cette occasion pour adresser ses félicitations au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 67ème anniversaire du Déclenchement de la Glorieuse Guerre de libération, se disant heureux d'avoir partagé ces célébrations avec les Algériens.

Et d'ajouter :"en tant que Libyen, je m'identifie à cette halte historique qui a connu une solidarité efficace, une fraternité sincère et une lutte unie" entre les deux peuples frères.

Pour rappel, le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni, arrivé lundi à Alger, a été reçu par le président de l'APN, Brahim Boughali.