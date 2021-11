Madagascar: Jirama - Cap vers les énergies renouvelables

JiroHoAnao, un service lancé par la Jirama pour relever le défi de donner accès à la « Lumière pour tous ».

La Jirama avance dans la mise en œuvre de la transition énergétique, selon ses dirigeants. Dimanche dernier, les techniciens de la société d'Etat ont réussi à réparer le troisième groupe hydroélectrique à Andekaleka. « Les trois machines sont désormais fonctionnelles pour la production d'électricité. Notre équipe a travaillé jours et nuits pour accélérer la réparation du troisième groupe qui produit 30MW pour le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo). Malgré ce succès, la Jirama poursuit la réalisation de ses nombreux projets pour améliorer la production et le réseau de transport et de distribution d'électricité pour les usagers », a communiqué les responsables auprès de la société d'Etat.

Par ailleurs, la Jirama mise également sur le solaire, pour contribuer à la réalisation du Velirano du président de la République, concernant la lumière pour tous. Hier, la Jirama vient de lancer sa nouvelle offre « JiroHoAnao » pour la Commune Katsepy, district Mitsinjo.Selon les explications, il s'agit de solution provisoire en attendant l'arrivée des compteurs auprès des ménages « Cette offre comprend kit garanti pendant une année et composé d'un panneau solaire, trois lampes LED, et une autre plus grande qui peut être utilisée pour charger un téléphone ou écouter la radio.

Ce pack a une autonomie de 5 à 7 heures de temps. Comme il s'agit d'une offre inclusive, nous avons prévu une facilité de paiement, permettant aux consommateurs de payer le kit en 6 à 12 mois. Par ailleurs, le DG par intérim de la Jirama a annoncé que le groupe permettant d'approvisionner le réseau de la Jirama en électricité, arrive à Katsepy ce jour.