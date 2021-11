Madagascar: Football - Fosa Juniors passe à la vitesse supérieure

Avec l'arrivée des nouvelles recrues et des sponsors, la nouvelle saison ne sera pas comme celles d'avant pour Fosa Juniors FC. Le président Stéphane Boisseau la voit différemment.

« Fosa Juniors est obligé d'être ambitieux et vise un résultat meilleur ». C'est ce qu'a annoncé le nouveau président du club Stéphane Boisseau, hier à Ivato lors du lancement officiel de la nouvelle saison. Avec ses projets encourageants et enrichissants, Fosa Juniors a toutes les cartes en main pour réussir la saison 2021-2022. « Je souhaite m'investir dans la continuité de tout ce qu'on a réalisé. On n'a pas pu terminer les compétitions comme il le faut en raison de la Covid-19.

Cela entraîne des frustrations des joueurs, des dirigeants, des supporters et de tout un peuple majungais qui adore le football. Cela a aussi causé du tort du point de vue financier du club. Pourtant, Fosa Junior veut redorer encore le blason surtout celui de la ligue Boeny », estime le président durant son allocution, avant d'ajouter que « Grâce notamment à l'Orange Pro League, le niveau du football malgache a considérablement augmenté. Pour être performant, le club sera entouré cette saison d'un staff de grande qualité ».

En effet, à la tête du club, se trouve le coach Salvatore Nobile dit Toto. Expérimenté de 20 ans en étant joueur et 20 ans en étant coach, l'Italien connaît le football comme sa poche. Fosa Juniors a aussi engagé le préparateur physique Florien Mulot,ex-préparateur physique du TP Mazembe et des Barea. Ce dernier aidera les joueurs à atteindre les exigences physiques voulues. Dans la foulée, le président a présenté officiellement ses cinq nouvelles recrues. Il a encore annoncé que d'autres nouveaux joueurs débarqueront la semaine prochaine. « Dax qui rejoint la famille Fosa aura pour mission d'encadrer l'équipe et surtout d'apporter ses expériences internationales aux jeunes joueurs », a-t-il souligné.

Préparation de la relève. Par ailleurs, le président pense aussi à l'avenir en constituant une équipe U20. Elle sera sous la responsabilité de Franck Rajaonarisamba, ancien membre de Staff des Barea. Dans son projet figure la mise en place d'une équipe féminine en 2022.

Ainsi, Fosa juniors veut élargir sa présence territoriale dans la région Sofia et Diana. « Je souhaite que lorsqu'on pense à Majunga, on pense à Fosa et lorsqu'on parle de cette région. Majunga et Fosa doivent être indissociables. Nous continuons conjointement à apporter à Madagascar une image dynamique, ambitieuse et positive » a-t-il conclu.

Le champion de Boeny dispose désormais de quatre sponsors à savoir la Jovena, la société RMH, le groupe Allianz et la Mava, qui ont partagé la même vision que le club. Le nouveau président ne tarit pas d'éloges à l'égard du président sortant Arno Steenkist qui a réalisé un travail colossal et un résultat formidable pendant cinq ans à la présidence.