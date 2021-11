Madagascar: Bibliothèque nationale - La foire du livre ouvre ce jour

Les amoureux des livres et les passionnés de littérature seront servis dès 10 h ce jour à la Bibliothèque nationale Anosy avec la foire du livre ou « Tsenaben'ny Boky ». Un événement accessible gratuitement à tous jusqu'au samedi 13 novembre 2021.

Cette foire va donc ouvrir ses portes à 10 h, suivie dès 13 h par diverses animations dont l'objectif est de faire la promotion de la lecture. Les poètes et les écrivains clôtureront cette première journée avec un spectacle et une discussion autour du livre et du métier d'écrivain. Le mercredi, la journée débutera également à 10 h. Cette deuxième journée sera marquée par la présentation de deux ouvrages durant la matinée, « Tononkalo Indianina 100 Tsara Indrindra » et « Ohabolana Kolo Saina ». Pendant l'après-midi, les slammeurs de Madagaslam seront au micro, une prestation suivie de la sortie officielle du livre « Fanjanahan-tsaina » de Rambolamanana. Le 11 novembre, le Ministère de la Communication et de la Culture dévoilera au public l'ouvrage récent qu'il vient de publier : « Ny fiandohan'ny Malagasy ». S'ensuivront diverses activités et représentations.

Le programme sera très riche pendant les cinq jours de cette foire du livre. Les animations et activités proposées touchent à peu près tous les domaines de la littérature, du théâtre à la poésie en passant par les nouvelles formes d'expression littéraire. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des écrivains, des professionnels dans le milieu de l'édition, et tous les amoureux du livre. Selon les explications, la prochaine édition de ce « Tsenaben'ny Boky » prévoit déjà la création d'un prix littéraire. Mais pour cette fois, ce ne sera pas encore le cas. Le public aura surtout droit à des vente-expos, à des spectacles et à de nombreuses conférences.