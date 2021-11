Madagascar: Njiva Rakotoharimalala - « Nous avons encore nos chances »

Njiva a marqué l'unique but de la rencontre face à la RD Congo, le dimanche 10 octobre à Mahamasina. Il se confie avant les confrontations avec le Bénin et la Tanzanie.

Que signifie cette victoire devant la RD Congo ?

Le sélectionneur apporte sa vision et son système. Les joueurs commencent à mieux assimiler son dispositif. Ça se voit sur le terrain. Comme quoi les Barea affichent un meilleur visage, en concordance avec ce que le sélectionneur et son staff veulent mettre en place. Preuve en est cette victoire devant la RD Congo.

Peut-on d ire que la confiance est revenue au sein de la sélection ?

Effectivement, les joueurs ont regagné en confiance après ce succès. Pas seulement les joueurs, mais aussi le sélectionneur et son staff. Aujourd'hui, nous avons encore nos chances pour passer et atteindre les barrages. Cette victoire nous a redonné de l'espoir. Personnellement, marquer le but contre les Congolais m'a reboosté le moral bien évidemment.

Comment estimez-vous les chances de qualification des Barea pour les barrages ?

On doit impérativement gagner face au Bénin et à la Tanzanie. Après, il faut espérer des résultats nuls dans les autres matches. Je dirais que c'est de l'ordre du 50- 50. On doit remplir notre part, c'est-à-dire les 50%, en battant nos deux prochains adversaires. Après, les 50% restants ne dépendent plus de nous.

Enfin, comment se présentent ces deux affiches contre le Bénin et la Tanzanie ?

Je pense qu'on a vraiment nos chances face à eux, vu la situation actuelle. Comme je l'ai dit avant, les joueurs commencent à bien assimiler le dispositif du sélectionneur. La composition pourrait aussi surprendre les Béninois et les Tanzaniens. Ils s'attendent certainement à voir le même onze de départ que lors de nos précédentes confrontations. Mais si de nouveaux titulaires font leur apparition, alors l'effet de surprise peut jouer en notre faveur.