Afrique du Nord: La Tunisie détient le taux de la dette extérieure le plus élevé

a dette extérieure de la Tunisie s'élevait à 97,2% du PIB en 2020, soit le taux le plus élevé en Afrique du Nord, indique la BAD, dans son rapport intitulé « Perspectives économiques en Afrique du Nord 2021 », avec comme thème « La dynamique de la dette en Afrique du Nord : la voie vers la reprise post-covid ».

La Tunisie reste plus vulnérable aux chocs exogènes que les autres pays d'Afrique du Nord en raison de sa forte dépendance à l'égard de la dette extérieure qui a augmenté de 42,4 points entre 2012 et 2020, selon le rapport. Par ailleurs, la BAD met en garde contre le scénario d'une dette publique « insoutenable », si le pays n'engage pas des réformes crédibles avec un soutien interne. À défaut de réformes, la dette publique brute devrait s'envoler à près de 100% du PIB sur le moyen terme, estime la BAD.

28% du budget accaparé par les coûts du service de la dette

La banque ajoute que les risques liés à la viabilité de la dette sont aggravés par les risques de financement, la surévaluation du taux de change effectif réel et les passifs contingents et garanties des entreprises publiques. Les besoins de financement public représentaient entre 14 et 18% du PIB sur une base annuelle, alors que la dette publique, dont 70% est externe, a dépassé, en 2020, 80% du PIB, poursuivant la tendance haussière amorcée en 2011.

Les coûts du service de la dette accaparent 28% du budget, ce qui limite les autres dépenses en faveur du développement. En 2019, la dette des entreprises publiques représentait 13% du PIB. Ces entreprises sont toujours en proie à des difficultés financières, selon la BAD. « A la mi-2020, les entreprises publiques ont bénéficié de garanties publiques estimées à 15% du PIB. Si l'on ajoute la dette des entreprises d'Etat à celle de l'administration centrale, la dette publique totale dépasserait nettement 100% du PIB », soutient-elle.

La dette publique s'est élevée à 35,7 milliards de dollars fin juin dernier, soit 81,5% du PIB. Tunis cherche à obtenir un nouveau prêt de 4 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international (FMI), alors que de nouvelles négociations ont démarré depuis la mi-mai. En avril 2016, le FMI avait accepté d'octroyer à la Tunisie un prêt de 2,8 milliards de dollars sur quatre ans, dont elle n'avait perçu que 1,6 milliard de dollars, en raison de l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre l'ensemble des réformes structurelles prévues par l'institution financière internationale.

Pour améliorer la gestion de la dette publique et renforcer la mobilisation des ressources intérieures, Audrey Verdier-Chouchane, économiste régionale pour l'Afrique du Nord, a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes ainsi que des institutions qui permettent de trouver le juste équilibre entre les avantages et les coûts d'une dette supplémentaire, et a appelé à une meilleure transparence de la dette et d' un suivi minutieux des passifs éventuels, mettant l'accent sur la nécessité de restructurer les entreprises d'Etat et d'utiliser efficacement la dette pour financer des investissements productifs.