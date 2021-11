Ile Maurice: En marge de la COP26 - Le Bouchon sera urbanisé

Malgré la situation catastrophique du Covid-19 à Maurice, Pravind Jugnauth, accompagné d'une forte délégation, a étendu sa visite dans le cadre de la COP26 au Royaume-Uni pour parler business à des interlocuteurs britanniques. Après plus d'un an confiné dans l'île, le Premier ministre (PM) a ainsi profité de cet événement pour rencontrer des hommes d'affaires, des ministres et l'avocat de Maurice dans l'affaire Chagos, Philippe Sands.

Si les nombreuses rencontres du PM ne porteront pas tout de suite leurs fruits, par contre l'on peut dire que celle avec Martin Brage de Curzon Investments est déjà fructueuse. Avec à la clé, la région du Bouchon dans le sud-est du pays «offerte» aux Anglais pour le développement d'une smart city. Ce que le service de communication du PM a qualifié d'investissement portera, à part la smart city, «un hôtel 4-étoiles de 200 chambres, un centre commercial, des bureaux et des installations sportives». Sinon, le groupe Curzon promet d'autres développements, même s'il s'agit, à ce stade, d'«explorer des opportunités dans le tourisme, les énergies vertes, les technologies intelligentes et la recherche et le développement».

Après les promesses passées de construction d'usine pour les petites voitures, voici un projet de mettre en place par la compagnie britannique Arrival Ltd «une micro-usine à Maurice pour produire des véhicules électriques», cela, bien sûr, pour bien se situer dans la pensée écologique de la COP26. Et l'occasion pour Pravind Jugnauth de réitérer sa promesse «d'encourager l'utilisation de voitures électriques et l'engagement de Maurice pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par 40 % d'ici 2030». D'ailleurs, dans cette même veine, Maurice, par la voix du PM, «sollicite l'apport de la Grande-Bretagne dans les domaines des énergies renouvelables, de la cybersécurité, du traitement des déchets et de la pharmaceutique».

Le dossier Chagos a fait, bien entendu, partie de l'agenda du PM avec sa rencontre avec son homologue britannique, Boris Johnson, et Elizabeth Truss, la Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. Pravind Jugnauth a, dans cette même démarche, rencontré l'avocat Philippe Sands concernant «les actions judiciaires de revendication sur la souveraineté sur l'archipel».