Togo: La MUSARTO s'ouvre aux artisans et au grand public

Elle n'est pas à sa naissance mais en presque 9 ans de vie, les responsables et membres de cette mutuelle de santé, MUSARTO, dédiée aux artisans togolais, qui a vu le jour à leur propre initiative et en collaboration avec SADD (Solidarité et Action pour le Développement Durable) et l'appui financier de WSM (We Social Movement- Solidarité Mondiale) de Belgique, ont jugé utile de se faire encore mieux connaitre au grand public et surtout aux artisans qui ne sont pas forcément pris en compte par les divers types d'assurance maladie initiés par le gouvernement togolais.

Ainsi, le Lundi 08 Novembre 2021 à Lomé, les membres de cette mutuelle ont couplé avec leur 3ème Assemblée générale, une journée porte ouverte. Pour situer le contexte de cette initiative, la président du Conseil d'Administration par intérim de la MUSARTO, Yémétché N'Tcha, a fait comprendre que, « nous avons voulu faire la journée porte-ouverte pour sensibiliser les populations sur notre mutuelle MUSARTO créée en 2012. Il y a plusieurs mutuelles à Lomé, il faut que nous valorisions notre mutuelle pour plus d'adhésion ». De ses explications, il était question, parallèlement à l'AG, pour elle et son équipe d'œuvrer à « intégrer dans les têtes des gens que nous existons, qu'il faut vraiment être en Association pour pouvoir avancer. Certains se sont inscrits mais ne savent pas ce qu'on appelle mutuelle de santé, comment l'idée est né, ce qu'elle fait. Tous ceux qui passeront, on va les sensibiliser à adhérer, et aussi, leur faire savoir qu'on n'adhère pas pour ne pas cotiser, car quand vous ne cotisez pas, vous ne pouvez pas vivre ».

Dans un état des lieux, la PCA a relevé que « l'ouverture à la santé, c'est difficile pour les artisans, l'Etat a pris en compte ses fonctionnaires, nous les artisans, on est délaissé. Or, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire dans ton atelier » et que « le secteur de l'artisanat est vraiment très difficile. L'artisan ne voit pas la nécessité de se faire prendre en charge par une association, ou une institution de santé. Pour cotiser, c'est un peu difficile. La chance que nous avons maintenant, comme l'Etat est un peu soucieux de la santé des artisans, il a donné l'ouverture à toute personne d'adhérer à une mutuelle, et maintenant, ça rentre dans les têtes des gens et ça va aller. En 8 ans, nous sommes malades ».

En convention avec une dizaine de centres de santé à Lomé et 26 autres à travers le pays, la MUSARTO offre à ses membres, un paquet de base de service qui vont des consultations curatives aux imageries médicales Radiographie et Echographie), en passant par les morsures venimeuses, injections, perfusions, pansements, consultations pré et post natales, accouchements anormaux, médicaments essentiellement génériques, analyses de bases (TH, NB, NFS-VS, GE, Selles KOP), hospitalisation, accouchements dystociques, analyses (Groupage Rhésus, Glycémie, Créatinine, Urée, Widal et Félix, Hépatite B).

Pour rappel, les objectifs de la MUSARTO depuis sa création est de « favoriser l'accès aux soins de santé adéquats et de qualité à moindre coût, assurer la prise en charge financière partielle des bénéficiaires, contribuer à la couverture universelle à travers la prise en charge d'une frange de la population exclue des systèmes classiques de protection sociale et mener des actions de prévention contre les risques maladies ».