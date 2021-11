Afrique Centrale: Bassin du Congo - Un nouveau fonds de 1,5 milliard de dollars dédié à la protection forestière

Au total douze donateurs viennent de s'engager, en marge de la Cop26 à Glasgow, en Ecosse, à financer le fonds d'environ 850 milliards FCFA entre 2021 et 2025. Selon un communiqué du gouvernement britannique, qui promet une contribution de 409 millions de dollars, le fonds vise à mettre fin à la déforestation d'ici à 2030.

Deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, le Bassin du Congo s'étend sur plusieurs pays, principalement le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Le fleuve du grand bassin nourrit et abrite depuis la nuit des temps plus de soixante-quinze millions d'individus, à en croire une étude de l'ONG internationale World wild fund.

La mise en place de ce fonds, annoncée le 1er novembre, est une réponse aux appels pressants des pays de la sous-région à l'endroit des puissances industrialisées, pour soutenir leurs efforts en matière de conservation des écosystèmes. Alors que le réchauffement climatique touche nombreux pays africains, la protection du Bassin du Congo est de plus en plus au cœur des débats scientifiques. « La deuxième plus grande forêt tropicale du monde est menacée par l'exploitation forestière, minière et agricole industrielle », lance le communiqué du gouvernement britannique.

Il faut souligner que des organisations de la société civile et observateurs restent sceptiques sur la capacité des pays industrialisés à honorer leurs engagements pris à Glasgow, car des promesses de ce genre ont déjà été faites par le passé sans avoir été respectées.

Des forestiers attendus à Rome

Une conférence internationale consacrée à l'exploitation forestière est prévue les 11 et 12 novembre à Rome, en Italie. Ce rendez-vous vise à réunir des scientifiques et chercheurs universitaires de premier plan en vue d'échanger sur les différentes recherches et résultats relatifs à l'exploitation forestière dans son ensemble, notamment dans le Bassin du Congo.

Outre son objectif, la conférence internationale sur l'exploitation forestière fournit également une plate-forme interdisciplinaire aux chercheurs, praticiens et éducateurs afin de présenter et discuter des innovations, tendances et préoccupations les plus récentes, ainsi que des défis pratiques rencontrés et des solutions adoptées dans les domaines de l'exploitation forestière.

Dans le souci d'assurer le bon déroulement de l'événement, les potentiels auteurs sont encouragés à contribuer, aider et à façonner ladite rencontre en soumettant leurs résumés de recherche, articles et affiches électroniques. Toujours dans le même élan, des contributions de recherche de haute qualité décrivant les résultats originaux et non publiés de travaux conceptuels, constructifs, empiriques, expérimentaux ou théoriques dans tous les domaines de l'exploitation forestière sont invitées à être présentées lors de l'événement.