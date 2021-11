Afrique: Famine - Environ 45 millions de personnes exposées au fléau dans le monde

Près de quarante-cinq millions de personnes sont exposées et proches d'atteindre un niveau de famine aigu. Mais, cela pourra arriver si les Etats ne mettent pas sur pied des stratégies nécessaires pour contrer les conflits, les méfaits du changement climatique et de la covid-19. L'annonce a été faite, le 8 novembre, par le Programme alimentaire mondial (PAM).

Selon le directeur exécutif du PAM, David Beasley, environ quarante-cinq millions de personnes sont menacées par la faim. Les personnes âgées et les enfants souffrant de malnutrition sont particulièrement vulnérables. Ce constat a été faite grâce à une évaluation récente de l'insécurité alimentaire. Cette étude souligne que trois millions de personnes sont désormais confrontées à la famine, notamment dans des pays comme l'Afghanistan, l'Éthiopie, Haïti, la Somalie, l'Angola, le Kenya et le Burundi.

« Des dizaines de millions de personnes sont au bord du gouffre. Les conflits, le changement climatique et la covid-19 ont augmenté le nombre des personnes en situation de famine pointue », a déclaré le directeur exécutif du PAM, tout en signifiant que les dernières données liées à la situation montrent qu'un grand nombre de pays sont exposés au fléau. Par exemple, l'Afghanistan, le Tigré et le sud de Madagascar. Car, ces pays sont en proie à la sécheresse combinée à un effondrement économique qui a gravement affecté les familles.

Au moins soixante-neuf millions de dollars pour sauver un million de personnes dans le monde

« Au sud de Madagascar, frappé par la sécheresse, où le climat entraîne des conditions proches de la famine, la faim sévère a déjà touché un million de personnes, dont cinq cent mille sont en situation d'urgence. C'est ainsi que le PAM intensifie sa réponse », a précisé David Beasley, en spécifiant que son institution a besoin de soixante-neuf millions de dollars au cours des six prochains mois pour atteindre un million de personnes exposées à la famine. Et, le coût de la prévention de la famine dans le monde est estimé à sept milliards de dollars. Car, au Soudan du Sud, les besoins humanitaires dépassent les ressources dont dispose le PAM pour y répondre. La situation s'est aggravée alors que le pays est frappé par des inondations qui ont englouti des villages entiers.

« Les prix des produits alimentaires montent en flèche, les fertilisants sont plus chers, tous ces facteurs alimentent une nouvelle crise comme celle qui sévit actuellement en Afghanistan, ainsi que les situations d'urgence de longue date comme au Yémen et en Syrie », a encore souligné le responsable onusien avant de reconnaître que malgré l'augmenation du coût de l'aide humanitaire de manière exponentielle, son organisation et ses partenaires humanitaires redoublent d'efforts pour venir en aide à des millions de personnes menacées de famine. Mais, elle a besoin de plus de fonds pour atteindre les familles du monde entier qui ont déjà épuisé leur capacité à faire face à la faim extrême. D'autant plus que cette année, le PAM a déjà entrepris la plus grande opération de son histoire, ciblant cent trente-neuf millions de personnes dans les quatre-vingt-cinq pays où il opère. Ce travail couvre à la fois les besoins alimentaires et nutritionnels d'urgence afin de renforcer la résilience et accroître l'autonomie des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète.