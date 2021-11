Congo-Brazzaville: Économie - 1er Forum de recrutement de la diaspora - apport du FONEA

interview

Le Fonds National d'Appui à l'Employabilité et à l'Apprentissage, FONEA, participe au premier Forum de recrutement européen de la Diaspora à Issy-les-Moulineaux. Trois questions à Patrick Robert Ntsibat, son directeur

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Antérieurement et pendant très longtemps, le Congo mettait en avant « Il n'est jamais trop tard pour apprendre ! ». Le FONEA s'inscrit-il dans cette directive ?

P.R.N. : La politique et les orientations d'un État changent ou s'ajustent d'un contexte à un autre et d'une période à une autre. A l'époque du « Il n'est jamais trop tard pour apprendre ! », le gouvernement poursuivait le but de lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme. Ce résultat avait sans doute été atteint puisque, pendant des années, le Congo affichait un taux d'alphabétisation de plus de 95%. Aujourd'hui, avec le FONEA, l'État poursuit un autre but, celui de la formation et de l'employabilité des Congolais.

L.D.B. : Quel est le programme d'action de cette formation et de l'employabilité auprès des Congolais ?

P.R.N : D'abord nous avons un plan stratégique pluriannuel sur la période 2020-2023 duquel, chaque année, un plan d'action opérationnel est extirpé. Notre plan d'action se décline en huit axes : Développer la formation professionnelle ; développer l'apprentissage ; garantir l'employabilité des demandeurs d'emploi ; garantir le financement du FONEA ; faire entendre la voix des parties prenantes ; renforcer les compétences dans les entreprises ; mettre en place une gouvernance qui rassure ; et enfin, communiquer efficacement.

L.D.B. : A quel niveau fixez-vous le curseur de satisfaction à l'issue du 1er Forum d'Issy-les-Moulineaux?

P.R.N : Il n'est pas toujours aisé de porter un jugement sur soi-même mais je peux dire deux choses sans risquer de me tromper. La première, à propos de l'organisation de ce forum par l'Agence Congolaise Pour l'Emploi, qui est l'institution sœur du FONEA, sous le patronage de Hugues Ngouelondélé, Ministre de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, notre ministre de tutelle, devrait être une réussite.

La logistique déployée, la quantité et la qualité des participants attendus en sont les preuves irréfutables. La deuxième concerne le FONEA où nous prévoyons sortir de ce forum avec une satisfaction totale. Non seulement ce devrait être une bonne tribune pour présenter le Fonds mais, plus encore, nous sommes certains que aurons tout lieu de nous réjouir du nombre de visites et de l'intérêt que porteront les participants à notre stand. Cela renforcera notre ferme volonté d'aller encore plus loin pour la bonne application du plan stratégique pluriannuel n faveur de nos compatriotes.

Pour cette « rencontre minute » en deux jours, notre rédaction reprend la définition des acronymes et termes de l'écosystème du monde du travail au Congo

Le Ministère de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi a sous sa tutelle, le Fonds National d'Appui à l'Employabilité et à l'Apprentissage (FONEA) et l'Agence Congolaise Pour l'Emploi (ACPE), structure organisatrice du 1er Forum de recrutement des compétences au sein de la diaspora congolaise résidant en Europe

FONEA : Fonds dirigé par Patrick Robert Ntsibat, créé en 2019, à la suite de la dissolution de l'ex-Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre. Il s'occupe de la formation des jeunes et a pour mission de former les jeunes dans divers métiers afin de garantir l'employabilité.

ACPE : Agence dirigée par Noelly Oyabiki Iwandza , créée en 2019, à la suite de la dissolution de l'ex-Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre. « Ensemble pour l'emploi », cette structure accompagne les demandeurs d'emplois afin de réduire le chômage, réguler et dynamiser le marché du travail en République du Congo par des solutions innovantes et durables.

Employabilité : Capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail.