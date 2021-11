Afrique: Semaine mondiale de l'entrepreneuriat - Une affaire de responsabilité

Le sujet est au centre des manifestations ouvertes hier et à laquelle le Cameroun est activement associé.

La célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat entamée hier et qui va s'étendre jusqu'au 14 novembre, place les acteurs évoluant dans ce secteur au cœur du débat. Le thème retenu pour cette année, « Entrepreneuriat responsable » est d'ailleurs assez évocateur. Autrement dit, qui est entrepreneur responsable ? Mieux comment reconnaît-on un entrepreneur responsable ? Face à ces questions, les avis divergent d'un individu à un autre. Michel Kenfack, président du groupement des Petites et moyennes entreprises du Cameroun, pense que « l'entrepreneur responsable est celui qui, de par son projet ou son activité, participe à la création des emplois. Il doit en outre veiller à affilier ses collaborateurs à la Caisse nationale de prévoyance sociale, ce qui pourrait contribuer à leur assurer une retraite paisible le moment venu ».

Pour Protais Ayangma, la notion d'entrepreneur responsable ne saurait simplement se limiter au payement des salaires et à l'affiliation de ses collaborateurs à la Cnps. Ce concept a suffisamment évolué et intègre désormais l'obligation de prendre soin du milieu dans lequel l'entrepreneur évolue. « Lorsqu'une entreprise évoluant dans le secteur forestier par exemple s'installe dans une localité, elle a le devoir de limiter autant que faire se peut la destruction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Bien plus, elle devrait s'atteler à redistribuer les retombées des richesses qu'elle exploite, et non pas rapatrier les bénéfices sans aucun effet bénéfique pour les populations, ainsi que pour le pays dans lequel elle est implantée », explique le président.

La responsabilité de l'entrepreneur devrait aussi pouvoir intégrer la variable qualité des produits servis aux consommateurs. « Pour un entrepreneur qui évolue dans le secteur du cosmétique par exemple, il a l'impérieux devoir de garder un œil sur la qualité des produits qu'il met à la disposition de ses clients. En d'autres termes, il doit éviter que ses produits ne soient toxiques pour ceux qui les achètent », affirme Michel Kenfack. Cet avis est d'ailleurs partagé par Thierry Nyamen, entrepreneur. Dans la même perspective, Michel Bitam, autre entrepreneur, estime que la question de la responsabilité dans l'entrepreneuriat tient également à l'existence légale de l'entité à travers laquelle on se fait des bénéfices. « L'entrepreneuriat responsable c'est celui qui s'exerce dans le respect des lois. C'est-à-dire que l'entreprise est juridiquement reconnue, avec un siège identifiable et identifié. Il ne s'agit pas de ceux dont le local ainsi que les documents légaux de leurs entreprises ne se retrouvent que dans leurs mallettes », souligne-t-il. De même, certains estiment que l'entrepreneur responsable est celui qui s'abstient de plonger dans les pratiques telles que la corruption, etc. contribueront à l'amélioration du climat des affaires. A ce titre, le combat mené par les pouvoirs publics doit se poursuivre.