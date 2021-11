Madagascar: Nosy-Be - Un comité de vigilance maritime et côtière mis en place

Face aux plusieurs infractions qui minent le secteur du transport maritime, la préfecture de police de Nosy-Be, en collaboration avec toutes les entités concernées, a décidé de mettre en place dans sa circonscription administrative une structure dénommée « comité de surveillance maritime et côtière ».

ELLE est chargée de veiller à la surveillance, suivi et contrôle des navires , bateaux et toutes embarcations naviguant ou en mouillage dans les eaux maritimes de Nosy-Be et ses environs immédiats .

Ainsi, ces derniers temps, des trafics de tout genre se sont produits au niveau des frontières malgaches, plus particulièrement de l'île de Nosy-Be qui est devenue une plaque tournante de trafic illicite de tout genre, pour ne citer que la drogue, les pierres précieuses, la transportation illicite de l'homme, etc. Le phénomène n'est pas nouveau, il date depuis des années. Mais les cas des cinq dernières années sont inquiétants.

Selon un arrêté préfectoral N°020 publié le 23 septembre dernier, ledit comité assure la collecte et la coordination des renseignements, des informations sur la présence des navires dans la zone. Ses actions n'interfèrent pas dans le domaine d'attributions des autres services déjà investis de leurs compétences spécifiques selon les textes en vigueur. L'idée de la création de ce comité était due à la perception qu'il était encore difficile pour les entités locales et régionales d'avoir accès au maximum au contrôle de nombreux navires qui entrent et sortent de l'île. Cependant, on estime qu'il y a de nombreuses infractions dans le secteur maritime. D'où la nécessité de la mise en place de cette nouvelle stratégie jugée efficace pour empêcher la propagation de ce phénomène.

« L'objectif est d'assurer la traçabilité des navires présents dans la zone maritime de NosyBe et ses environs afin de prévenir et lutter efficacement contre les trafics illicites de tout genre, contribuer à mieux assurer la sécurité du territoire national », a affirmé Lucien Mananjara, préfet de police de Nosy-Be et non moins président du comité.

Responsabilité partagée

Car les carences matérielles et le manque d'éléments humains sont considérés comme un handicap à la réussite des actions déjà menées, la mobilisation des fokontany, cette fois, fait partie des stratégies efficaces pour la lutte. Ces derniers auront pour mission d'alerter le coordinateur lorsqu'ils remarquent ou repèrent des opérations qui ne sont pas claires.

Le but est de contrôler l'entrée et la sortie de Nosy-Be même si les navires sont en mouillage. Désormais, les côtes seront sous surveillance car des voiliers se faufilent hors de la plage à une courte distance de la ville.

Pour y parvenir, la vigilance des communautés a été de mise à travers la mise à disposition d'informations indispensables. Elles resteront donc en contact grâce à la communication et aux rapports qu'elles envoient aux membres du comité, composés des agents responsables des services publics. L'analyse des informations,des renseignements collectés et l'opportunité d'intervention incombent au noyau dur.

La mise en place de cette structure a déjà porté des fruits car tout dernièrement , cinq personnes ont été placées en détention provisoire pour manque de documents légaux.