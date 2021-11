Madagascar: Employabilité - Mise au point de la formation en textile

Un avenir presque assuré pour les jeunes qui suivent des formations sur le secteur textile au centre de formation professionnelle (CFP) d'Ambohidratrimo. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'entreprise Epsilon Madagascar ont convenu de mettre au point la formation sur le textile.

« La formation des couturiers industriels et agents de maintenance se déroule au CFP Ambohidratrimo et se poursuit par un stage d'adaptation au sein d'Epsilon, selon la disponibilité des places ». « Des échanges en savoir-faire et en matériels seront effectués entre les deux parties. Epsilon assure le transfert de compétences de l'Entreprise vers le personnel Formateur du CFP sur les techniques de production. Des recyclages de compétences seront effectués tous les trois mois. Les machines à coudre industrielles peuvent aussi faire objet de transfert à titre d'emprunt ou dons au sein du centre. Des tissus ou intrants utiles pour les pratiques des apprenants seront octroyés, selon la disponibilité et sous réserve d'accord de la Direction Générale ».

Tels sont les contenus de la convention de partenariat, signée par Vavitsara Gabriella Rahantanirina, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la direction générale de l'entreprise Epsilon, vendredi. Cette entreprise promet de recruter les apprenants les plus méritants, selon la disponibilité des places, à la fin de leur formation. Seize apprenants ont bénéficié de certificat de fin de formation en Agent de maintenance à coudre industrielle, de couturier industriel dans cette entreprise, vendredi. Le textile serait un secteur qui embauche.