Madagascar: Exposition - « Color Boom » sublime la Teinturerie Ampasanimalo

Portée par deux jeunes artistes dont la créativité n'a d'égal que leur passion intarissable pour l'art contemporain. « Color Boom » est à découvrir à la Teinturerie Ampasanimalo.

UNE explosion de couleurs pour émerveiller les yeux des visiteurs, mais également pour insuffler joie et allégresse chez eux. C'est là l'essence même de cette exposition qui égaye actuellement la Teinturerie Ampasanimalo jusqu'au 26 novembre. « Color Boom » comme elle s'intitule, nous ouvre ainsi ses portes pour qu'on s'y imprègne de l'univers créatif de deux artistes dont le style diffère, mais qui restent complémentaires à travers le message commun qu'ils véhiculent. Jessi Avilà et Zongo Bilaky, car c'est d'eux dont il s'agit nous délivrent ainsi une exposition haut en couleurs, qui comme son nom l'indique nous en met littéralement plein les yeux à travers les œuvres exposées.

Un jeune peintre au talent indéniable, Jessi Avilà d'un côté se découvre à nous comme un peintre qui se distingue à la fois entre le genre « pop-art » d'Andy Warhol et un style plus exotique propre à notre culture. De l'autre, Zongo Bilaky fidèle à lui-même prône toujours autant les vertus de la récupération artistique, en détournant des objets du quotidien en œuvre d'art. Entre peintures et installations artistiques donc, « Color Boom» nous en met plein les yeux avec notamment des touches innovantes en plus.

« Briller dans le noir »

« Color Boom » s'affiche comme une invitation à se laisser enivrer par les couleurs vives et resplendissantes d'énergies que chaque fresque et chaque pièce réalisés par nos deux jeunes artistes. « À travers ces œuvres nous tenons surtout à mettre en avant des couleurs qui évoquent la joie, le bonheur et un plaisir pour nos yeux » souligne Jessi Alivà. Ce dernier qui apporte une touche exclusive de sa part à travers ses fresques en ayant privilégié des couleurs phosphorescentes et fluorescentes pour les permettre de s'illuminer encore plus une fois plongées dans le noir. Les œuvres de Jessi Alivà qui se présentent surtout à travers une série de portraits sublimés par des motifs abstraits qui évoquent une certaine forme de rêveries transcendantes. Pour sa part Zongo Bilaky scande toujours aussi bien la protection de l'environnement et la sensibilisation autour des dangers du changement climatique. Ses œuvres réalisées à partir d'objets recyclés représentent sa vision de véhiculer l'art sous toutes ses formes. « Color Boom» est à découvrir dans la galerie d'art de la Teinturerie Ampasanimalo jusqu'au 26 novembre. Les deux jeunes artistes seront ravis de vous y retrouver et de partager avec vous l'essence même de chacune des œuvres qu'ils y exposent.