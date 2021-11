Cote d'Ivoire: Partenariat État/Secteur privé/Adama Coulibaly (ministre de l'Économie et des Finances) - "Le secteur privé est la priorité nationale"

Organisée par le Comité de concertation Etat/Secteur privé (Ccesp), la 5e édition de la Journée nationale du partenariat (Jnp 2021) état / Secteur privé s'est ouverte, le 8 novembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Le gouvernement a plus que jamais besoin du secteur privé pour réaliser ses ambitions de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire selon la vision 2030 dans laquelle il s'est inscrit, à savoir une Côte d'Ivoire solidaire.

Le Premier ministre Patrick Achi l'avait rappelé il y a quelques semaines à l'occasion de la Cgeci Academy 2021, et hier, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, qui l'a encore martelé.

C'était à l'ouverture, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, de la 5e édition de la Journée nationale du partenariat (Jnp) État/Secteur privé organisée par le secrétariat exécutif du Comité de concertation État / Secteur privé.

« Seul le secteur privé nous permettra de faire face aux besoins actuels d'emplois pour les jeunes et des grands défis à venir. C'est pourquoi, plus que jamais, le rôle et l'essor du secteur privé sont réaffirmés comme les principaux leviers, et comme nous l'enseignent au demeurant l'expérience de certains pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est qui ont pu atteindre des niveaux de performances exceptionnelles dans des délais relativement courts. Je puis vous assurer que pour l'État, le secteur privé est effectivement la priorité nationale », a déclaré le ministre Adama Coulibaly.

Et d'ajouter : « Nous sommes persuadés que le secteur privé, avec l'appui de l'État, peut faire davantage, en termes d'investissements et de création d'emplois. C'est pourquoi nous avons pris bonne note de vos attentes, en l'occurrence les actions à renforcer pour la transition du secteur informel vers le formel et la lutte contre la corruption que nous devons accentuer ».

Le ministre Adama Coulibaly qui représentait le Premier ministre à cette rencontre, répondait ainsi à la doléance formulée par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci-le Patronat ivoirien Ndlr), Jean-Marie Ackah qui était intervenu juste avant lui. Il avait attiré l'attention du gouvernement sur ces deux points qui, selon lui, constituent des priorités actuelles pour le secteur privé : les efforts pour la transition du secteur informel (qui occupe une trop grande place) vers le formel et le renforcement de la lutte contre la corruption.

Le patron des patrons de Côte d'Ivoire aussi rappelé au représentant du chef du gouvernement le projet de création de champions nationaux qui apparemment est encore à la traine.

En définitive, c'est qui est ressorti de cette rencontre, c'est la convergence de vues entre l'État et son partenaire le secteur privé. L'argentier ivoirien a rappelé les quatre objectifs de la vision 2030 de la Côte d'Ivoire solidaire à savoir doubler à nouveau en 10 ans le revenu par habitant ; créer plus de huit millions d'emplois ; diviser par deux le taux de pauvreté en ramenant de 39 à 20% et augmenter l'espérance de vie de dix ans en passant de 57 ans actuellement à 67 ans en 2030.

« L'ampleur de l'ambition qui guide ces objectifs peut s'apprécier à la lumière de l'évolution croissante de la démographie ivoirienne projetée à 35 millions d'habitants en 2030 dont 40% de jeunes de moins de 15 ans et 19 millions de personnes en âge de travailler », a indiqué Adama Coulibaly.

Il faudra donc trouver du travail pour tous ces jeunes. Et c'est bien entendu le secteur privé qui devra employer la majorité de tous ces jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi. Cette lourde responsabilité, le secteur privé ivoirien est disposé à l'assumer à cœur joie, comme l'a signifié son premier responsable, Jean-Marie Ackah.

Rappelons que le secteur privé est le premier investisseur en Côte d'Ivoire avec deux tiers du total des investissements, mais également premier employeur avec plus de 80% des emplois formels de l'économie, et principal contributeur dans les ressources budgétaires de l'État.