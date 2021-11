Sénégal: Forte baisse des activités extractives au mois de septembre

L'activité du secteur secondaire s'est repliée de 6,5% au mois de septembre 2021, en variation mensuelle selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa dernière publication « Point mensuel de conjoncture @ Novembre 2021 ».

La même source explique cette situation en raison des baisses notées dans les activités extractives (-20,4%), de la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-22,6%), de la construction (-6,3%) et de la fabrication de produits chimiques de base (-7,1%).

Toutefois, la production agroalimentaire (+3,5%), la fabrication de produits pharmaceutiques (>100%), la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux » (+13,9%) et la « fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (+39,9%) se sont améliorées sur la période.

En glissement annuel, l'activité du secondaire a enregistré une croissance de 7,3%, en septembre 2021, liée principalement aux performances de la fabrication de produits agroalimentaires (+11,1%), des activités extractives (+4,2%), de la fabrication de produits chimiques de base (+26,3%), de la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+11,9%) et de la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+11,8%).

En revanche, le « travail du caoutchouc et du plastique » (-37,7%), le « sciage et rabotage du bois » (-15,5%) et la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (- 37,6%) se sont repliés.