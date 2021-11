Gabon: OKONDJA/Les populations de nouveau câblées sur les ondes d'Oyeri Radio

Oyeri Radio est de retour après trois bonnes années sans résonner . La cérémonie officielle a eu lieu le 30 octobre dernier à Okondja en présence des autorités locales, de la responsable de ladite radio et bien d'autres personnalités. Elle s'est déroulée dans strict respect des mesures barrières.

Les ondes de Oyeri Radio vont désormais résonner sur les 103.5 fm. Après 3 ans de suspension , elle renaît de ses cendres, tel un phénix, et cela pour le bien commun, lance Laetitia Oyoubi, la Fondatrice. Cette prouesse, explique t-elle, fait suite aux multiples réclamations des populations locales tout âges confondus et aux sacrifices consentis par son bailleur de fonds quasi exclusif, Luc Oyoubi, le Sénateur.

La Fondatrice fait savoir que la radio est accessible, car gratuite et les équipements permettant de la capter sont peu onéreux, d'où le choix "Sur votre portable, votre poste radio et en ligne, vous pouvez écouter les productions de la 103 .6. FM et cela chez vous, sur la route, à la plantation et partout où vous serez dans Okondja et aux alentours".

En plus d'être accessible, les ondes de la Radio Oyeri font vivre le débat dans la communauté, crée la cohésion, éduque, enseigne, forme et informe sur toutes les activités de la vie des populations qui la reçoivent. Actuellement, elle émet sur Okondja et l'ambition de sa fondatrice, est d'étendre de façon exponentielle sa couverture.

Pour Laetitia Oyoubi ,Oyéri Radio se donne en outre pour mission, de refléter et promouvoir l'identité, la personnalité et la culture des populations d'Okondja et des environs. "Ainsi, dès lundi, vous y aurez des programmes tels que, les histoires de nos villages, lembaama, l'histoires des histoires ou encore Eyumba. De plus nous donnerons à notre merveilleuse nature luxuriante et surabondante toute son importance dans la production des activités ancestrales de nos communautés locales au travers de l'art culinaire, la médicine,l'artisanat et les cosmétiques, issus d'elle. Bien entendu, Oyéri Radio parlera aussi d'agriculture, d'entreprenariat, d'économie, de politique, de société, de santé de divertissement, de thématiques spécifiques à la jeunesse et à l'actualité internationale" insiste t-elle.

La Fondatrice a terminé son allocution en rappelant que la radio est une œuvre commune et qui ne produit pas de grandes recettes , tout au moins pour être autonomes. Chaque mois, il faut payer les employés, les lourdes factures d'électricité, internet, les réparations de tout genre, le fonctionnement. "C'est pourquoi, il faut que les clients paient les communiqués, les annonces, les espaces publicitaires et tous les autres services. Il en est de même pour les administrations, les institutions, les entreprises car sans cet effort collectif la radio ne pourra survivre de ses dépenses. C'est exactement ce qui a creer sa fermeture 3 annees consécutives. Oyeri radio n'a aucun but lucratif, ces tarifs sont là pour permettre sa pérennité".