Congo-Brazzaville: Urbanisme et Habitat - Pius Mwabilu lance la campagne sur les baux à loyer

La campagne a commencé par un atelier de mise à niveau les directeurs-chefs de service et chefs de division Urbanisme et Habitat, pour l'application de la loi n°15/025 du 31 décembre 2015, fixant la garantie locative à trois mois pour le bail résidentiel dans le pays.

Le ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilu Mbayu Mukala, a lancé, le 8 novembre à Kinshasa, un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires de la loi de son secteur. A cette occasion, il a sensibilisé les directeurs-chefs de service et chefs de division de son secteur, sur l'application des textes légaux en rapport avec les baux à loyer.

L'objectif est d'améliorer la capacité des agents de l'administration appelés à mettre en application au quotidien la loi n°15/025 du 31 décembre 2015, fixant la garantie locative à trois mois pour le bail résidentiel en République démocratique du Congo.

Pour Pius Mwabilu, la tenue de cet atelier a constitué l'acte inaugural d'une sensibilisation active, participative et inclusive concernant la mise en application de cette loi qui permettra d'instaurer un nouvel ordre locatif, dans le but de réduire considérablement les tensions entre bailleurs et locataires.

Le ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat a dit avoir pris bonne note de toutes les préoccupations et recommandations formulées par les participants à cet atelier.

Présentant les grands axes de la campagne de vulgarisation de la loi n°015/25 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnel, le conseiller politique et en charge de la communication du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Jules Kidinda, a notamment cité l'application mobile Ebail, qui servira pour l'enregistrement des bailleurs, locataires, agences et courtiers immobiliers.