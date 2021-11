Congo-Brazzaville: Journée de la science - Faire de la recherche et de l'innovation une priorité nationale

Dans la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale de la science au service de la paix et du développement, commémorée le 10 novembre, la ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, a évoqué les initiatives en cours visant à mettre la recherche et l'innovation technologique au premier plan pour résoudre des problèmes auxquels la société est confrontée.

La communauté scientifique célèbre, cette année, la Journée de la science au service de la paix sur le thème « Bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique ». « L'objectif étant de rapprocher la science de la société en mettant en évidence de possibles solutions apportées par la science, la technologie et l'innovation à certains des grands défis auxquels notre société est confrontée », a indiqué la ministre Edith Delphine Emmanuel dans sa déclaration. Il est aussi question, a-t-elle poursuivi, de renouveler l'engagement national en faveur de l'utilisation responsable des acquis de la science.

Selon elle, le processus structurel pour la mise en place d'une interaction constructive et réciproque entre la science et la société suit son cours. Celle-ci est observable à travers notamment l'élaboration, en cours, de la stratégie et politique sectorielles sur la gouvernance de la science, technologie et l'innovation 2021-2025, dans le but de faire des secteurs de la recherche et de l'innovation une priorité nationale.

Il y a, par ailleurs, la mise en place de neuf instituts et/ou agences de recherche, de cinq plateformes ou comités scientifiques sur : le programme hydrologique intergouvernemental, l'homme et la biosphère, les énergies renouvelables, les nanosciences et les nanotechnologies et le dernier étant le Comité science ouverte. En perspective, la première édition de la science et des technologies, organisée conjointement avec la République démocratique du Congo, est prévue en avril 2022. D'autres pays de la sous-région n'ont pas manqué de manifester leur intérêt pour cet événement.

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la science au service de la paix et du développement ce 10 novembre, une table ronde avec différents acteurs et experts est prévue. Les discussions porteront sur des solutions pour construire des communautés prêtes pour le changement climatique. « La jeunesse congolaise sera invitée à cette table ronde permettant de renforcer les compétences des jeunes ; leurs expertises et leurs connaissances en tant que contributeurs de solutions aux problèmes climatiques urgents, tout en favorisant au niveau local une culture de la paix », a fait savoir la ministre Edith Delphine Emmanuel.