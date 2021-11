Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe, Bazano et Lupopo gagnent... Renaissance battue par Sanga Balende

La 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a déjà pris sa vitesse de croisière avec de plus en plus des rencontres qui se jouent à travers le pays. Les 7e et 8e journées se sont jouées le week-end dernier et en ce début de semaine.

Après le nul d'un but partout contre la Jeunesse sportive Groupe Bazano, l'actuel leader du championnat, le Tout Puissant Mazembe s'est offert le scalp du FC Lubumbashi Sport par trois buts à zéro, avec l'ailier tanzanien Thomas Ulimwengu à la 25e mn de la tête, et à la 59e mn sur une passe décisive de Jean Baleke. Le milieu récupérateur ivoirien Christian Koffi Kouamé a inscrit le troisième but sur penalty à la 64e mn. Mazembe a donc conforté sa place de leader avec désormais 16 points en six matches. Les Kamikazes de Lubumbashi Sport ont déjà joué huit matches pour 8 points glanés.

Alors que Mazembe renouait avec la victoire après le nul, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a aussi retrouvé le goût du succès après avoir accroché l'ogre Mazembe. Les Lumpas, coachés par Raoul Mutufwila (ancienne gloire de V.Club des années 1980), ont battu, le 7 novembre au stade Père-Augustin de Kikula à Likasi, les locaux de l'Union sportive Panda B52, par un but à zéro. Mwadi Kasaka a marqué l'unique but de la partie à la 14e mn, sur un service de Ngulubi. La JS Groupe Bazano compte 11 points en sept sorties. Avec cinq défaites et deux résultats nuls, Panda n'a pas encore gagné pour sa première fois dans l'élite du football national, n'ayant engrangé que 2 points.

Etant sur une lancée de tonnerre, le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi fait un début de saison exceptionnel. En déplacement à Kinshasa, les Cheminots du coach Christian Bracconi ont dicté leur loi aux locaux du Racing Club de Kinshasa (RCK). Ils l'ont emporté au stade des Martyrs par un but à zéro, une réalisation de Boka Issaka dès la 7e mn, son premier but de la saison.

C'est la cinquième victoire de Lupopo de la saison et il totalise 16 points en six matches livrés, même nombre de points que son rival de toujours, le TP Mazembe. Le club bleu et or s'est assigné comme objectif d'occuper une place qualificative pour une compétition africaine interclubs depuis l'arrivée du gouverneur Jacques Kyabula à sa tête. RCK est lanterne rouge du championnat, avec 2 points seulement grappillés en sept matches livrés.

Renaissance du Congo, début de saison délicat...

Ce début de championnat est délicat pour le FC Renaissance du Congo. Le club dirigé par Willy Mandala (dont les dernières rumeurs ont fait état de sa démission) n'arrive pas à prendre de l'envol. Le club n'a pas encore fait signer le technicien Otis Ngoma qui devrait prendre les rênes du staff technique. Tout serait bloqué au niveau d'une clause de contrat, celle de porter l'affaire à la Fédération internationale de football association en cas de résiliation abusive du contrat. L'ancien coach du Daring Club Motema Pembe voudrait assurer ses arrières. L'équipe est donc coachée en attendant par l'adjoint José Mundele.

Renaissance du Congo a enregistré sa première victoire, le 5 novembre dernier, au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, face à l'US Tshinkunku de Kananga, par deux buts à zéro, avec Emmanuel Bola Lobot à la 38e mn et Yves Magola avant la fin de la première période. Mais trois jours plus tard, soit le 8 novembre, les Oranges de Kinshasa sont retombés dans leurs travers, avec une troisième défaite de la saison, face à Sa Majesté Sanga Balende qui n'a pas joué un match de championnat depuis trente-deux jours, battus par un but à trois. Alidor Walema (42e mn sur penalty), Jerry Kambu (49e mn) et Omwele (74e mn) ont été les buteurs pour les Anges et Saints de Kasaï Oriental. Fahad Bardiro a réduit l'écart pour les Renais à la 82e mn. Sanga Balende compte désormais 7 points en quatre matches. Renaissance du Congo a 6 points à son compteur en sept matches.