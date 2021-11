Congo-Brazzaville: Formation - La plate-forme Yekolab va initier les enfants à la robotique

A travers le programme « Yekolab for kids », les enfants de 7 à 17 ans vont apprendre les techniques pour programmer et fabriquer des robots ou encore des machines automatiques dans la période du 17 novembre 2021 au 25 juin 2022.

A travers le programme « Yekolab for kids », les enfants vont apprendre à faire la programmation, à apporter des solutions à un certain nombre de problèmes rencontrés au quotidien que la robotique peut résoudre, a expliqué Alban Besse, directeur général de Yekolab, lors de la conférence de presse tenue le 9 novembre à Brazzaville.

Pour sa part, Régis Dilou, responsable technique, a précisé que des livrets pédagogiques seront mis à la disposition des enfants pendant la formation. Des missions de programmation pour développer la créativité sont au programme. Egalement, des scénarios sous forme de jeux au cours desquels les robots de plusieurs élèves peuvent s'affronter : courses, opérations de sauvetage...

L'appui technique et financier des partenaires comme l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques fait que les prix pour la participation au programme « Yekolab for kids » soient abordables et permettent à un grand nombre de jeunes Congolais d'en tirer profit, à en croire la cheffe de projet éducation de Yekolab, Timo Caprucine. « Les élèves des cycles primaire paieront 15 000 FCFA et secondaire, c'est-à-dire collège et lycée, paieront 20 000 FCFA », a-t-elle précisé.

L'autre partenaire c'est Algora. Une des meilleures écoles de programmation pour enfant en France. Dans le cadre de « Yekolab for kids », celle-ci va apporter son expertise et appui technique afin de garantir aux enfants une formation de qualité.