Congo-Brazzaville: Exploitation minière - Deux grands projets en vue dans le Kouilou

L'Assemblée nationale a approuvé, le 8 novembre, au cours d'une séance plénière sous la direction de son président, Isidore Mvouba, deux projets de loi portant approbation de la convention d'exploitation de deux gisements minéraliers de potasse et de phosphate dans le département du Kouilou.

Le premier projet de loi adopté à l'unanimité par les députés porte sur l'approbation de la convention d'exploitation conjointe d'un gisement de potasse au village Mboukoumassi, dans le département du Kouilou, entre le gouvernement congolais et une société chinoise dénommée Luyuan. Au total, 192 millions F CFA sont en jeu pour sa mise en œuvre effective, dont l'Etat congolais contribuera à hauteur de 110 millions F CFA. La société adjudicatrice devrait, pour sa part, apporter la somme de 82 millions au fonds minier destinée au renforcement des capacités techniques des personnels de la société.

La convention paraphée vise à former les agents qui y évolueront, spécifie les droits et obligations des deux parties dans la réalisation des opérations minières et détermine les engagements de ladite société, dans l'exécution de son programme d'activités.

Le second projet de loi, quant à lui, a concerné l'approbation de la convention d'exploitation conjointe d'un gisement de phosphate dans le district de Hinda, département du Kouilou, entre le Congo et les sociétés Cominco S.A et Cominco Ressources LTD. Une fois mis en œuvre, ces projets pourront générer des centaines d'emplois aux jeunes Congolais.

Interrogé par les sénateurs sur la « maltraitance » que les Chinois infligeraient aux travailleurs congolais dans les chantiers, le ministre d'Etat, des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, qui a soutenu le projet de loi, a fait savoir que le gouvernement va enquêter afin que ces derniers soient rappelés à l'ordre.

Il a aussi annoncé que dans le code minier en réactualisation, toutes les dispositions seront prises pour que les Congolais ne subissent plus ce genre de traitement dans leur propre pays.