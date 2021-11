Congo-Kinshasa: Opposition de la CENCO et de l'ECC à Denis Kadima - Patrick Muyaya dénonce des relents tribalistes

Bien que close parce que l'intéressé occupe déjà officiellement ses fonctions, la question de la désignation de Denis Kadima par la majorité des confessions religieuses comme président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), continue d'être d'actualité et d'être « ressassée » par certains médias périphériques, au point de susciter des interrogations chez le commun des Congolais. C'est le cas de la Radio France internationale (RFI).

Alors qu'il faisait partie des officiels qui ont accompagné le Président de la République notamment lors de sa visite d'Etat en Israël, ses participations au sommet du G20 et à la COP 26, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, s'est vu sollicité par ce média de l'Hexagone en vue de commenter l'actualité dans son pays.

Cette question de désignation de Denis Kadima en remplacement de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale, alors déjà classée en RDC, est revenue sur la sellette. Le porte-parole du gouvernement a alors saisi l'occasion pour recadrer les choses et aider à ce que la confusion que d'aucuns entretiendraient à dessein pour des raisons subjectives et politiciennes, soit définitivement levée.

Revenant sur l'attitude de certains chefs religieux catholiques et protestants, qui reprochaient à Denis Kadima d'être proche du Président de la République, Patrick Muyaya a réagi ainsi : « Comment le nom de Denis Kadima arrive à la fin des discussions des confessions religieuses parce qu'il a commencé par répondre au profile? On arrive en finale, on sort des considérations subjectives », a-t-il déclaré. Avant de renchérir en faisant remarquer que Daniel Ngoy Mulunda fut président de la Ceni en 2011, et on n'avait en aucun cas entendu dire qu'il était proche du Président Kabila.

« De quelle proximité on parle? Parce qu'il est de la même province que le Président de la République ? Ça c'est extrêmement grave ! Ce sont des relents tribalistes que nous dénonçons. Ngoy Mulunda a été président de la Ceni en 2011, et on n'avait pas en aucun cas entendu qu'il était proche du Président Kabila».

Cette observation, le ministre porte-parole du gouvernement l'a faite après avoir rappelé qu'il n'y pas eu de forcing. C'est un processus qui a pris trois à quatre mois, avec plusieurs rebonds. Tout le monde a suivi. Et face à la situation, le Président de la République devait faire un choix parce que visiblement les confessions religieuses ayant montré leur incapacité de s'entendre pour désigner un président de la Ceni.

A qui faire porter la responsabilité du glissement?

Poursuivant sa réflexion, le ministre Patrick Muyaya a fustigé les conséquences de cette attitude de mauvais perdants qu'entretiennent curieusement lesdites confessions religieuses. Les confessions religieuses, notamment les églises catholique et protestante, sont-elles prêtes à porter la responsabilité du glissement du processus électoral ? s'est-il interrogé au passage. Avant de rappeler les règles démocratiques qui s'imposent à tous, une majorité s'étant clairement dégagée.

Il a rappelé, à la même occasion, que depuis le début processus électoral en République Démocratique du Congo jusqu'ici, il n'y a jamais eu consensus autour de la désignation de l'animateur de la centrale électorale comme voudraient le faire croire les catholiques et protestants.

Chacun doit jouer sa partition

Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias invite chacun à jouer correctement sa partition suivant les responsabilités qu'il est appelé à remplir. Les religieux ont une mission prophétique, et le gouvernement a une mission politique. Et ce titre, le gouvernement fait tout ce qui relève de sa responsabilité pour organiser les élections dans le délai. D'où la nécessité d'avancer, religieux comme politiques, si on veut que le délai constitutionnel soit respecté. Car, personne de ceux qui ont tendance à faire retarder les choses ne sera prêt à endosser la responsabilité du glissement.

« Ensemble » fait partie du gouvernement

Aux allégations selon lesquelles le Président Félix Antoine Tshisekedi développerait une dérive dictatoriale au sein de l'Union Sacrée, que certains membres, à l'instar de Moïse Katumbi, n'accepteraient pas, Patrick Muyaya a tout balayé d'un revers de la main. Il a fait savoir que le concerné ne s'est en aucune fois plaint de l'action du gouvernement auquel son mouvement participe. Avant de faire savoir que les calculs politiques viennent plomber l'élan de l'action gouvernementale, surtout qu'on n'est pas encore en période électorale. « S'il y a une divergence en interne par rapport au positionnement des uns et des autres au bureau de la Ceni, ce n'est pas une raison pour considérer que tout doit être cassé », a-t-il fait savoir, avant de préciser que l'Union Sacrée n'a pas été créée sur la base d'un quelconque positionnement politique. Elle a été plutôt créée sur base de la transcendance dans l'objectif de s'attaquer aux problèmes cruciaux de la Nation, à savoir combattre l'insécurité à l'Est, améliorer le vécu des Congolais, assurer la gratuité de l'enseignement de base, construire et réhabiliter les infrastructures de base, relancer l'économie nationale, etc.

Aux critiques émises à l'endroit du Chef de l'Etat l'accusant de rouler pour les prolongations, il a rappelé que personne n'ignore que Félix Antoine Tshisekedi est le fruit d'un combat politique, fils du plus vieil opposant qui ne peut se livrer à une telle manœuvre.