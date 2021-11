Ile Maurice: Top 100 Companies - La grande distribution affiche un chiffre d'affaires en hausse de plus de 9 % en 2020

Le panic buying suivant le premier confinement de mars 2020 a contribué aux résultats positifs des entreprises de la grande distribution. Pour preuve : le chiffre d'affaires combiné de ce secteur est passé à Rs 34,5 milliards en 2020, une hausse de 9,7 % par rap- port à 2019 quand les revenus engrangés totalisaient Rs 31,4 milliards.

Pas de surprise pour le Big Four de la grande distribution qui maintient leur place. Avec nommément Pick & Buy Ltd, filiale du groupe IBL et propriétaire de la chaîne de magasins Winners. Même avec des pertes de Rs 210 millions, la société est classée en tête de liste comme les années précédentes avec un chiffre d'affaires de Rs 8,3 milliards au 30 juin 2020.

En deuxième position, c'est Udis Ltée, détentrice de l'enseigne Super U à Maurice. Cette société familiale, dont le Chief Executive Officer est Pascal Tsin, a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 5,4 milliards au 30 juin de l'année dernière et des profits avant impôt de Rs 456 millions. À ce jour, Udis Ltée opère quatre supermarchés Super U à Grand-Baie, Belle-Rose, Flacq et Tamarin. Viennent ensuite Seven Seven Co Ltd, qui opère 31 supermarchés de l'enseigne Dream Price à travers le pays. Cette société, appartenant à la famille Fauzee et classée à la 25e position du Top 100 Companies, a enregistré un chiffre d'affaires de Rs 5,2 milliards et des profits avant impôt de Rs 49,8 millions en juin 2020. Alors que Somags Ltd, une filiale de Vindemia, suivant son acquisition en juillet 2020 par le Groupe Bernard Hayot, a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 2,5 milliards au 31 décembre 2020. Détenteur jusqu'à présent de Jumbo Express et de deux hypermarchés, Jumbo Phoenix et Jumbo RicheTerre, Somags passera à une nouvelle étape de son développement quand elle détiendra l'année prochaine l'enseigne Carrefour.

Quant à Paltoni Retail Ltd, appartenant à Ignace Lam et détenant la franchise Intermart, elle a brassé un chiffre d'affaires de Rs 1,3 milliard au 30 juin 2020. Dix ans de présence déjà pour cette enseigne française, un anniversaire qui a coïncidé avec l'ouverture d'un nouveau supermarché dans le complexe commercial de Mahogany, le neuvième, et qui s'apprête à ouvrir un dixième à Rose-Hill en 2022.

Par ailleurs, il faut relever la bonne performance d'Inas & Co Ltd, propriétaire de Lolo Hyper qui s'est placée sixième dans ce classement avec un chiffre d'affaires en hausse à Rs 1,3 milliard au 30 juin 2020 contre Rs 940 millions en 2019. Son propriétaire, Yusuf Sambon, s'appuie sur son complexe commercial à Valentina inauguré en 2019 pour accroître sa visibilité dans le secteur hautement concurrentiel qu'est la grande distribution.

Les quatre autres opérateurs du Top 10 sont Bagatelle Distribution Ltd (CA : Rs 1,27 Md), Save Mart Trading Ltd (CA : Rs 1,23 Md), Family World (CA : Rs 1,1 Md) et Sik Yuen (CA : Rs 967,6 millions).