Ile Maurice: Angus Road - Pas de réponse de Pravind Jugnauth pour la Cour suprême

L'absence de réponse à la «Demand of Particulars» de la part du Premier ministre dans le procès qu'il a intenté à Arvin Boolell excéderait. Si rien ne change d'ici quelques semaines, les représentants légaux du député du PTr écriront au «Master and Registrar» de la Cour suprême.

Pratiquement neuf mois se sont écoulés depuis que les hommes de loi d'Arvin Boolell ont fait une Demand of Particulars en Cour suprême dans le cas du procès de diffamation que le Premier ministre intente au député du Parti travailliste (PTr) lui réclamant des dommages de Rs 25 millions. Les représentants légaux du député de l'opposition avaient po- sé 37 questions à Pravind Jugnauth fin février, mais il n'a soumis aucune réponse. Si rien ne change d'ici quelques semaines, ils écriront au Master and Registrar de la Cour suprême.

Selon nos renseignements, les hommes de loi d'Arvin Boolell avaient posé à Pravind Jugnauth des questions sur l'acquisition de sa propriété à Angus Road à Vacoas. Le député voulait savoir comment il a payé sa propriété et combien elle lui a coûté. Parmi les questions figurent également le nom du vendeur et des informations sur les reçus que le Premier ministre a obtenus lors de cette transaction. L'élu du PTr veut également des précisions sur la somme de Rs 20 millions mentionnée dans cette affaire et la source de financement pour l'achat de cette propriété.

Ce procès fait suite à une intervention d'Arvin Boolell au Parlement lors de laquelle il avait brandi des reçus concernant l'achat d'un terrain par le Premier ministre à Angus Road. Pravind Jugnauth avait défié le député de l'opposition de répéter ces accusations à l'extérieur du Parlement sans l'immunité parlementaire. Arvin Boolell n'avait pas hésité à tenir les mêmes propos en public. Aussitôt que le Premier ministre lui a réclamé la somme de Rs 25 millions pour diffamation, les hommes de loi du membre de l'opposition lui avaient soumis une «Demand of particulars».

Parallèlement, Arvin Boolell a fait un «counter claim» réclamant la somme de Rs 50 millions au chef du gouvernement. À son tour, celui-ci a fait deux «Demand of particulars» à Arvin Boolell avec une vingtaine de questions, l'une en février et l'autre en mai. Dans les deux cas, le député du PTr lui a donné toutes les informations requises. Il nous revient que Pravind Jugnauth doit également soumettre sa défense. Arvin Boolell a retenu les services de Me Hiren Jankee (avoué), Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, et Me Rajesh Unnuth (avocats).

Au PTr, la position de Pravind Jugnauth est suivie de près. Un cadre de ce parti estime que le Premier ministre ne veut pas donner d'informations sur cette affaire ni au Parlement ni à la Cour suprême. «Il y a anguille sous roche», dit-il.