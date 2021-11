Ile Maurice: Accident mortel à Wooton - Une veuve et ses deux fils réclament Rs 16 M à un conducteur

Ils estiment que le conducteur qui avait percuté la voiture de la victime serait responsable de la mort de cette dernière et ont saisi la justice pour réclamer des dommages de Rs 16 millions au conducteur, au propriétaire de la voiture et à l'assurance pour préjudices.

Maadvee Somorowa et ses deux fils Johanns et Princeley Jordan Müller Somorowa ont déposé une plainte le 3 novembre devant la Cour suprême contre Dinesh Mangar, Mahendra Seerdoyal et Jubilee Insurance pour réclamer des dommages. Ils sont représentés par Mes Nabiil Kaufid et Kaviraj Bokhoree.

Les plaignants expliquent que Nicklaus Somorowa, âgé de 49 ans, conduisait sa voiture sur Quartier-Militaire Road, tout près de Wooton, lorsque son véhicule a été heurté de plein fouet par celui conduit par Dinesh Mangar le 7 septembre 2020. «Je me trouvais également dans la voiture lorsque l'accident s'est produit. Grièvement blessés, nous avons été transportés d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, pour subir des traitements mais malheureusement mon mari a succombé à ses blessures deux jours après l'accident», raconte Maadvee Somorowa, la femme de la victime.

Elle ajoute que l'accident aurait pu être évité si le conducteur avait conduit de manière prudente tout en prêtant attention aux autres véhicules sur la route. «On a perdu notre père et son absence a une répercussion sur nos études et notre futur professionnel. Nous avons été traumatisés à cause de cette perte tragique», poursuivent les plaignants dans le document. Ils réclament ainsi Rs 16 millions de dommages pour les préjudices subis.

Le conducteur de même que Mahendra Kumar Seerdoyal, propriétaire du véhicule, et le représentant de l'assurance répliqueront à ladite plainte et le procès sera appelé le 25 novembre devant la Cour suprême.