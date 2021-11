Togo: Les Gbè de Gerry Taama sur l'arrestation de Jean-Paul Oumoulou

Par Gbè, entendez simplement les vérités. Et ce n'est pas forcément faux ce qu'il a dit même si ce sont des vérités d'un homme politique dont la position et l'avis ne plaisent pas à toutes les sorties. Lisez !

"Arrestation de Jean Paul Oumoulou, je vais encore fâcher les gens ce matin.

Beaucoup de personnes m'ont demandé d'appeler à la libération de Jean Paul Oumoulou. Je m'y suis toujours refusé pour trois raisons.

La première est que je n'aime pas céder à l'hypocrisie des appels à libération, juste pour faire semblant et satisfaire une certaine opinion.

La seconde raison est que j'avais eu l'assurance qu'il était assisté par un conseil d'avocats et que la demande de libération leur incombait. Le politique peut se mêler immédiatement à une action judiciaire si il lui semble qu'es les droits de l'accusé sont bafoués. Autrement, en tant que représentant du pouvoir législatif, je n'ai pas à interférer dans une procédure judiciaire, séparation de pouvoirs oblige.

La troisième raison est qu'il ne faut pas s'agiter tant qu'on ne connaît pas les charges qui pèsent contre la personne. Ça peut être du droit commun, ou une poursuite pour des activités politiques. Il faut savoir de quoi il en retourne avant de crier au loup.

J'ai dit que j'allais fâcher certaines personnes parce que j'ai été surpris par cette arrestation. Au-delà de certaines piques que le monsieur a régulièrement tenues sur la personne, j'ai toujours considéré que la liberté d'opinion était droit inaliénable. Mais quand tu es ambassadeur de la Dmk, et l'un des plus grands pourfendeurs de ce régime, tu ne rentres pas à Lomé pour tes vacances. Excusez-moi du peu, mais non. Pas pendant que ton président est en exil, par après l'arrestation de Mme Adhakagbo. Quand tu dis à longueur de journée que ce pays est un Etat de non droit, tu ne tentes pas le diable, sauf à vouloir devenir martyr.

Attention, je ne cautionne nullement cette arrestation dont je ne connais pas les mobiles, mais allons, ambassadeur plénipotentiaire de la dmk quoi ! Ce n'est pas pour rien qu'aucun politicien togolais ne s'est risqué à entrer dans un quelconque gouvernement de Agbeyole. Le risque de poursuites est trop fort.

Jean Paul Oumoulou est citoyen suisse et sera certainement libéré sous peu, comme ce fut le cas pour plusieurs membres de la diaspora avant lui. Je le lui souhaite. Mais comme je le dis souvent, nous sommes tous des prisonniers potentiels dans nos pays africains, nous qui faisons la politique. Pour nous les résidents, nous l'acceptons et courons le risque volontiers. Mais quand on n'est pas résidant, on a souvent le choix. Moi, j'aurai été Jean Paul Oumoulou, je cherche quoi à Lomé, walaye !

Bon, comme d'habitude, je m'exprime en tant que citoyen et j'ai le mérite de dire ce que je pense. Ça ne plaît pas forcément, mais que serions-nous sans notre pensée autonome ?

Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire.

Bon, libérez Jean Paul Oumoulou. Les élections de 2020 sont loin derrière nous, si c'est de cela qu'il s'agit".