Togo: La FESEN décline l'offre et réitère sa réclamation de la gratification promise

Le temps risque d'être dur pour Kokoroko et ses nouveaux Directeurs d'établissements publics et préscolaires qu'il a nommés à la place de ceux qu'il avait démis la semaine dernière à la suite d'une grève de deux jours à laquelle avait appelé la FESEN. Alors que certaines représentations, ou groupes d'enseignants se signalent déjà favorable au nouveau mot d'ordre de grève de la FESEN pour les 10 et 11, le cas par exemple de ceux de Plateaux Est, mettant même au défi le ministre Kokoroko, les Directeurs préfectoraux et régionaux de l'enseignement et Directeurs d'établissements acquis à la cause du membre du gouvernement, c'est la FESEN qui se fait entendre et gagne en côte.

En réaction à une invitation à prendre part aux travaux d'une commission, de réévaluation du protocole d'accord entre les Fédérations et le gouvernement, voici ce que dit le Secrétaire général, Senon Hounsimé : « Après la lourde sanction, la FESEN a été de nouveau contacté par le gouvernement qui demande à ce que chaque organisation envoie un délégué pour participer à une commission qui va réévaluer le protocole d'accord, faire des propositions sur ce qui est déjà réalisé, ce qui reste à réaliser, pour faire des propositions. Tout ça là, c'est ce que j'appelle du dilatoire.

Les gens ont mal aux fesses et vous leur demandez de soigner la plaie du pied. Je ne comprends pas cette manière de faire les choses.

En tout cas, nous, nous ne co-gérons pas. Moi et mon bureau, nous allons nous asseoir pour étudier l'opportunité même, l'importance même de cette désignation. Pour aller faire quoi ?les fédérations se sont réunis et nous avons travaillé pendant 3 semaines sous la gouvernance de Klassou, on a fait des propositions, nous avons tous signé. Ce protocole n'a pas fait plus de deux ans, après deux ans c'est fini, ce protocole n'a plus évoluer. Maintenant on nous demande de venir nous asseoir pour envoyer encore des propositions. Qu'on nous paye d'abord la gratification promise un point un trait ».

A lire cette réaction qui n'est que la transcription d'un audio de l'homme dont le nom a été le plus prononcé en attaché avec ceux des ministres Kokoroko et Bawara, on peut comprendre que le SG de la FESEN et les enseignants ne sont plus près qu'à entendre un seul langage, celui du versement de la gratification promise par le gouvernement.

L'exécutif s'exécutera ou non ? Jusqu'où ira ce bras de fer entre gouvernement et enseignants ? Bon à suivre !