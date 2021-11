Algérie: Sport - Ouverture de l'année universitaire à l'ESSTS de Dely Ibrahim

Alger — Les ministres de la Jeunesse et des Sports et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, respectivement Abderezzak Sebgag et Abdelbaki Benziane, ont donné le coup d'envoi de l'année universitaire 2021/2022 à l'Ecole supérieure en sciences et technologie du sport (ESSTS) de Dely Ibrahim (Alger).

Dans une allocution d'ouverture, M. Sebgag a fait savoir que son secteur avait exercé, dans le cadre de l'adoption d'une approche participative, "la tutelle pédagogique à travers la conversion de l'ESSTS de Dely Ibrahim en "une école supérieure hors université", et ce, en vertu du décret exécutif du 10 octobre 2020 et deux (2) arrêtés interministériels promulgués l'été dernier (2021).

L'ESSTS œuvre, a-t-il ajouté, à "combler les lacunes en matière de remplacement des enseignants formateurs au niveau des établissements de formation à travers l'organisation de sessions de formation dans le troisième cycle en collaboration avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique".

A cette occasion, le représentant du Gouvernement a fait état d'un projet de conversion de l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger) en une école supérieure. Il s'agit par ce projet répondre aux besoins d'équilibre sectoriel en matière de prise en charge de la qualification des cadres de la jeunesse, a-t-il expliqué.

Abordant les démarches entreprises pour la prise en charge des titulaires de diplômes de licence et de master en Sport, le ministre a rappelé "l'adaptation du texte réglementaire relatif à l'équivalence des diplômes nationaux dans le domaine des sports en avril 2021".

Les titulaires de ces diplômes peuvent, après une formation de 100 heures, obtenir des diplômes d'éducateur sportif de deuxième et troisième degrés les habilitant à exercer au niveau des clubs et des fédérations sportives nationales ou de lancer des projets dans le cadre de l'entrepreneuriat sportif, a détaillé le ministre.

Pour ce qui est de la diversification des offres de formation, quatre (4) spécialités dans ce domaine ont été lancées pour l'exercice 2021 afin de garantir une qualification scientifique et professionnelle. Il s'agit de préparateur physique, moniteur de fitness, animateur sportif et coach sportif.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que la participation de son département à l'ouverture de l'année universitaire "aux côtés du secteur de la Jeunesse et des Sports, revêt des dimensions importantes et singulières", indiquant que cette rencontre se veut une concrétisation de la stratégie du secteur visant à relancer le sport en milieu universitaire.

Le ministre a rappelé qu'en date du 7 juin dernier, une rencontre entre les ministres des Sports et de l'Enseignement supérieur s'était tenue pour la présentation des résultats du travail des groupes mixtes en vue de développer un programme national prévoyant plusieurs axes, dont la formation, les associations, l'exploitation des structures sportives communes, la généralisation des activités et programmes de promotion sportive dans l'enceinte universitaire.

M. Benziane a appelé à ce propos à l'impératif de poursuivre le travail afin de mener à bien le programme commun, invitant par la même le secteur des Sports à contribuer efficacement à la Semaine scientifique et sportive prévue, mai prochain à Sétif, dans le cadre de la célébration de la Journée de l'étudiant, et dont la sélection des participants dans les domaines scientifique et sportif a débuté, en attendant la distinction des lauréats au terme de la manifestation.

Les deux ministres ont écouté un exposé présenté par le coordinateur du Comité de suivi et d'évaluation des préparatifs de l'élite nationale, Pr. Nasreddine Guermiche, intitulé "l'Algérie et les instances sportives internationales", dans lequel il a mis en évidence "l'absence d'une stratégie d'accès aux instances sportives internationales et les vides juridiques y afférents", tout en plaidant pour la création d'un organe officiel avec des statuts bien déterminés, des droits et des obligations.

La cérémonie a été hissée par la distinction de cadres de la Jeunesse et des Sports, de nombre d'enseignants, de retraités et d'athlètes paralympiques de Tokyo, en présence du président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, de présidents de fédérations nationales, d'universitaires et de représentants du Parlement.