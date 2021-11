Algérie: Le ministre mauritanien de l'Intérieur visite Djamaâ El-Djazair

Alger — Le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk a effectué mardi en marge de sa participation aux travaux de la 1ère session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, une visite à Djamaâ El-Djazair à Mohmmadia (Alger).

Accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud et du Wali d'Alger, Youcef Cherfa, M. Ould Merzouk a contemplé de près cet édifice religieux et reçu des explications sur l'architecture et la réalisation de cette mosquée.

Déployée sur une superficie de 30 hectares, cet édifice religieux, scientifique et touristique, dispose de 12 bâtisses complémentaires bâties sur 400 mètres carrés.

Erigée au cœur de la capitale sur le territoire de la commune de Mohammadia, Djamaâ El-Djazair compte une salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 120.000 fidèles. Cette salle se démarque par des colonnes octogonales décorées de marbre et par un grand mihrab (utilisé par l'imam pour diriger les prières) et par les 6 (six) kilomètres d'écritures calligraphiques, dont certaines ont été gravées sur du marbre et de la pierre avec un système de laser, décorant la salle de prière ainsi que les différents autres espaces du monument.

La mosquée qui compte le plus grand minaret au monde et long de 265 mètres, est la plus grande d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine et constitue un vrai chef-d'œuvre architectural et religieux multifonctionnel ces bâtiments alliant modernité et authenticité.

"Djamaâ El-Djazaïr" compte également une maison du Coran "Dar El Qoran", d'une capacité de 1500 places, dédiée aux étudiants post-gradués algériens et étrangers en Sciences islamiques et Sciences humaines.