Mauritanie: Alger et Nouakchott décident de la création d'une zone de libre échange

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a annoncé mardi à Alger, que l'Algérie et la Mauritanie ont décidé de la création d'une zone de libre échange dans la région frontalière.

S'exprimant à l'issue des travaux de la 1ère session du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, M.Beldjoud a indiqué qu'il s'agissait de "la création de la zone de libre échange entre les deux pays au niveau de la région frontalière, de l'organisation permanente des foires économiques et commerciales à Nouakchott et de l'encouragement des opérateurs économiques des deux pays à vendre leurs produits dans les marchés algérien et mauritanien".

Le ministre de l'Intérieur a également fait part de la relance d'un projet de réalisation d'une route reliant Tindouf et Zouerate. Aux plans économique et commercial, les experts des deux pays ont convenu de l'importance de "réaliser une route reliant Tindouf et Zouerate, en mobilisant les ressources financières à cet effet avec la possibilité de procéder à l'actualisation de l'étude réalisée", a-t-il précisé.

Concernant la formation professionnelle, le ministre a mis l'accent sur l'importance de l'octroi de bourses aux jeunes de la région frontalière mauritanienne pour bénéficier d'une formation dans les établissements de formation algériens.

Il a aussi relevé la nécessité d'aider les femmes rurales et artisanes à commercialiser leurs produits et d'échanger les expertises dans la formation de gestion des activités et des établissements des jeunes dans la région frontalière.

L'Algérie, poursuit M. Beldjoud, est déterminée à coopérer avec la Mauritanie à l'effet de concrétiser "ces engagements sur le terrain conformément aux orientations des autorités des deux pays qui accordent une attention particulière au développement et à la sécurisation de la région frontalière commune pour répondre aux besoins des populations".

A la clôture des travaux de cette session, un procès verbal de réunion a été signé par M. Beldjoud et son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Merzoug.

Cette session intervient après la dernière visite effectuée par le ministre de l'Intérieur à Nouakchott, le 1 avril dernier, rappelle-t-on.