Afrique: Burkina Faso - Aristide Bancé secoue les Etalons

En moins de quelques jours de leurs décisives rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, l'ex international burkinabé, Aristide Bancé, a envoyé un message motivant aux Etalons.

La sélection du Burkina Faso va jouer contre le Niger et l'Algérie les 12 et 16 novembre, pour le compte des deux dernières journées de ces qualifications, pour le mondial prochain. Conscient de l'enjeu et de la taille de ces rencontres, qui attendent les Etalons, l'ancien buteur burkinabé a tenu à rappeler l'importance de ces matchs, aux joueurs.

« Cette semaine, nous entrons dans la phase la plus déterminante de ces éliminatoires. Les deux derniers matchs face au Niger et à l'Algérie sont d'une extrême importance. Nous devons tous avoir les yeux et l'esprit dirigés à 1000 % sur l'objectif principal qui est la qualification. L'unité, la solidarité et le courage doivent être nos principales armes pour aborder cette phase », a déclaré Aristide Bancé