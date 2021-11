Afrique: Semaine africaine de l'énergie - Lancement de l'édition 2021 au Cap en Afrique du Sud

La Semaine africaine de l'énergie (Aew) a officiellement commencé, ouvrant la voie à une semaine de sessions transformatrices au cours desquelles des décisions sur l'avenir du secteur énergétique africain seront prises.

Réunissant des acteurs mondiaux, des leaders africains de l'énergie et des dirigeants des secteurs public et privé de tout le continent, la Semaine africaine de l'énergie 2021 sera un événement déterminant pour les années à venir.

«Avec le discours de bienvenue prononcé par le Président de African energy Chamber, NJ Ayuk, et les remarques liminaires prononcées par Gwede Mantashe, Ministre des Ressources minérales et de l'énergie, Afrique du Sud ; Geordin Hill-Lewis, Maire de la ville du Cap ; et le Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) Aew 2021 a officiellement commencé », renseigne un communiqué de presse reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

« Le Cap, en Afrique du Sud, a toujours été une terre d'accueil pour l'industrie énergétique africaine. Ils ont dit que ce n'était pas possible, que cela ne pouvait pas être fait en Afrique, que ce n'était pas le bon moment pour se réunir et parler des problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Africains. En fin de compte, c'est à propos de gens que nous parlons, et c'est pourquoi nous organisons l'événement au Cap. Nous allons sans nul doute avoir une transition énergétique mais celle-ci sera juste, et nous n'allons pas nous en excuser. (... ).», a déclaré Ayuk.

« Chez Appo, nous pensons que la prise de position de l'Afrique par rapport aux combustibles fossiles doit être respectée. Dès les années 1900, nous savions que les émissions des combustibles fossiles affectaient le climat, mais les préoccupations ont été ignorées et supprimées par les pays industrialisés qui avaient besoin de combustibles fossiles.», a déclaré Dr Ibrahim.

« C'est un grand honneur de vous accueillir au Cap. L'Afrique et le monde ont été confrontés à une pandémie mondiale, et pour les pays en développement, les défis sont incalculables. Notre point de vue est que le gaz naturel fera partie de la transition, et pourtant on nous dit que tous les combustibles fossiles sont mauvais. Le pétrole et gaz africain doit être mis au premier plan de l'énergie mondiale. (... )», a déclaré le Ministre Mantashe.