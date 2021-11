Congo-Brazzaville: Distinction - Esther Misheng Mbidi désignée ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a désigné, le 8 novembre, en son siège à la Cité de la paix, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, Esther Misheng Mbidi en qualité d'ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix Afrique-Europe. La cérémonie s'est déroulée en présence de la distinguée Fanny Tshisekedi Kasalu, présidente de la Fondation Kasalu et fille aînée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo.

Dans son mot de circonstance, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, avec à ses côtés son conseiller diplomatique, Patrice Salaga, a indiqué : « La direction générale du Culpac, après plusieurs concertations, tient à reconnaître cette brave personnalité désignée comme ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix, en vue de la continuité de bons projets économiques et financiers pour l'épanouissement de la jeunesse entre l'Afrique et l'Europe, une voie pour diminuer la migration entre ces deux continents ».

Il a également lancé un appel global à œuvrer pour la paix : « Vivons dans l'amour les uns envers les autres, ayons le bon sens pour bâtir et pérenniser la paix dans le monde, dans nos pays, villes, communes, quartiers et familles, afin d'éradiquer les antivaleurs, le tribalisme ou le népotisme dans nos pays en Afrique qui freine l'élan des nations pour le développement de ce grand continent d'avenir mondial ».

Prenant la parole lors de cette cérémonie à son honneur, Esther Misheng Mbidi a déclaré : « C'est un honneur pour moi d'être retenue comme ambassadrice internationale pour la paix. Je promets et je m'engage à poursuivre la mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits humains et le développement par des activités bienfaisantes pour la jeunesse en RDC et à l'international. J'en profite pour l'occasion de remercier le grand parrain de la Foire internationale des entrepreneurs, qui est l'honorable Bahati Lukwebo qui a fait en sorte que cette foire soit un lieu avec cette grande réussite, et aussi je n'oublierais pas son excellence André Flahaut en Belgique, qui soutient aussi cette initiative... Je m'engage à combattre, à militer pour la paix de la jeunesse ici en RDC et à l'international... ».

Esther Misheng Mbidi a organisé, le 5 novembre au Palais du Peuple à Kinshasa, la première Foire internationale des entrepreneurs. Economiste et directrice du cabinet Credassur&Consulting, elle est consultante experte en assurances, crédits, audit et gestion des risques. Diplômée de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, et de l'Université de Mons en Belgique, elle est titulaire d'un master en Economie d'entreprise et d'un autre en sciences de gestion, avec comme spécialisation le contrôle de gestion dans le secteur des assurances.

Elle a débuté sa carrière à la Banque nationale hollandaise comme analyste financière des compagnies d'assurance et auditrice interne, avant d'occuper plusieurs fonctions dans le secteur financier en Belgique. Elle a donc été désignée ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix du Culpac.