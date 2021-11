Afrique: Le monde confronté à une profonde récession

Le monde est confronté à la plus profonde récession depuis la Seconde Guerre mondiale, et les inégalités engendrent l'instabilité. C'est ce qu'a affirmé, le 9 novembre, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en s'adressant au Conseil de sécurité.

Selon Antonio Guterres, les conséquences de la pandémie de covid-19 ont entraîné plus de 120 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. "La faim guette des millions de personnes dans le monde. Nous sommes confrontés à la plus profonde récession depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Et de poursuivre : "Les systèmes de protection sociale manquent de milliards de fonds de financement. Les citoyens des pays les plus riches reçoivent une troisième dose de vaccin contre la covid-19 alors que seulement 5% de la population africaine est entièrement vaccinée ".

Le chef de la communauté internationale a noté que les pays développés investissaient 28% de leur produit intérieur brut dans la reprise économique, tandis que les pays pauvres n'investissaient que 1,8%.

"L'exclusion et l'inégalité dans toutes ses formes - économique, sociale et culturelle - ont donné un coup dévastateur à la sécurité", a indiqué Guterres. "Les inégalités croissantes sont un facteur d'instabilité. En particulier dans les régions où il n'y a pas de services de base tels que l'éducation, la santé, la sécurité et la justice", a-t-il laissé entendre.