Algérie: Intempéries à Alger - Programme spécial pour parer à toute urgence

Alger — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a dévoilé un programme spécial pour parer à toute urgence suite aux fortes précipitations enregistrées.

"Suite à la publication, lundi, d'un BMS faisant état d'importantes chutes de pluies estimées entre 40 et 60 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm sur les wilayas côtières, la SEAAL a mis en place un programme spécial pour parer à tout imprévu, en mobilisant ses brigades aux côtés des services de la wilaya d'Alger, au niveau des structures d'assainissement sous sa coupe", a indiqué un communiqué de la SEAAL.

Ce programme sera exécuté en parallèle avec les plans arrêtés par la direction des travaux publics (DTP) et d'ASROUT au niveau de certaines zones dites sensibles.

En vue d'éviter les inondations, la SEAAL a appelé les citoyens à bannir certains comportements tels que le jet d'ordures et de déchets dans les oueds et les conduites d'eau qui pourrait boucher le réseau d'assainissement, les exhortant à ne pas traverser les cours d'eau et à s'éloigner des rives des oueds, lit-on encore sur ce document.

Dans ce contexte, SEAAL recommande aux parents de surveiller leurs enfants et de les empêcher d'être près des oueds, des barrages et des points d'eaux, a ajouté le communiqué, tout en évitant de s'abriter dans les tunnels ou sous les ponts et à faire attention aux fils électriques qui risquent de tomber en raison des fortes rafales de vent.